19 Şubat 2019, 21:41
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Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Elazığ'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Elazığ'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Elazığ'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi


Elazığ: Şahin Şerifoğulları


Ağın: İbrahim Yıldız


Alacakaya: Başaran Yaşlı


Arıcak: Ferit Yıldırım


Baskil: İhsan Akmurat


Karakoçan: Ayhan Akbaba


Keban: Ömer Kaya


Kovancılar: Hacı Akpınar


Maden: Ersin Tolan


Palu: Efraim Ünalan


Sivrice: Ebubekir Irmak

Cumhuriyet Halk Partisi

Ağın: Samiye Genç


Alacakaya: Nazmi Gürbüz


Arıcak: Mustafa Coşkun


Palu: Adnan Karadağ

Milliyetçi Hareket Partisi


Elazığ: Bilal Çoban


Ağın: Ali Uslu


Alacakaya: Şahin Yıldırım


Arıcak: Hamit Temizsoy


Baskil: Tuncer Turus


Karakoçan: Selçuk Perdeci


Keban: Ahmet Turan Özcan


Kovancılar: Nuri Çolak


Maden: Orhan Yavuz


Palu: Muhammet Septioğlu


Sivrice: Turgay Gündoğan

İYİ Parti

Elazığ: Ali Şekerdağ
(Millet İttifakı)

Ağın: Yılmaz Serttaş

Baskil: Rahmi Ayas


Karakoçan: Mehmet Zeyneloğlu


Maden: Musa Orhan

Saadet Partisi

Elazığ: Haluk Arslan

Ağın: Mehmet Özdem

Alacakaya: Davut Tunç

Arıcak: Kaan Ziya Yenihal

Baskil: Mehmet Künkül

Karakoçan: Alican Karadoğan

Keban: Bekir Kaya

Kovancılar: Yusuf Tangüner

Maden: Mehmet Altındal

Palu: İhsan Güngören

Sivrice: İbrahim Demirpolat

Halkların Demokratik Partisi

Karakoçan: Mahmut Ercan belediye başkan adayı,Elazığ
Kaynak: AA