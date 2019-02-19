19 Şubat 2019, 21:43
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Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Niğde'de 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Niğde'de 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Niğde'de, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Niğde: Emrah Özdemir

Bor: Serkan Baran

Çamardı: Yavuz Soylu

Çiftlik: Serkan Güzel

Ulukışla: Ali Uğurlu

Altunhisar: Abdullah Arıöz

Cumhuriyet Halk Partisi

Niğde: Rasim Yılmaz

Bor: Şenol Mengü

Çiftlik: Ramazan Taş

Ulukışla: Mustafa Önen,

Altunhisar: Abdi Mercan

Çamardı: Osman Okçu

Milliyetçi Hareket Partisi

Niğde: Hakan Er

Bor: Mustafa Tecimer

Altunhisar: Vedat Kirazcı

Ulukışla: Ali Ünkesen

Çamardı: Mehmet Alakuş

Çiftlik: Fazlı Koç

İYİ Parti

Niğde: Mümin İnan

Bor: Rauf Ersin Daş

Altunhisar: Durmuş Acer

Çamardı: İbrahim Eroğlu

Saadet Partisi


Niğde: Nihat Altıparmak

Bor: Fatih Yetkin

Ulukışla: Yusuf Bozdağ

Çamardı: Rahim Emli

Altunhisar: Cengiz Sevinç

Çiftlik: İbrahim Özsaraç

Türkiye Komünist Partisi

Niğde: Ezgi Göçmen

Bor: Bayram Uluad

Vatan Partisi

Niğde: Hasan Akşen belediye başkan adayı,Niğde
Kaynak: AA