Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Niğde
'de 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Niğde'de, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları
şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Niğde: Emrah
Özdemir
Bor: Serkan
Baran Çamardı
: Yavuz Soylu Çiftlik
: Serkan Güzel Ulukışla
: Ali Uğurlu Altunhisar
: Abdullah Arıöz
Cumhuriyet Halk Partisi
Niğde: Rasim Yılmaz
Bor: Şenol Mengü
Çiftlik: Ramazan Taş
Ulukışla: Mustafa Önen
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Altunhisar: Abdi Mercan
Çamardı: Osman Okçu
Milliyetçi Hareket Partisi
Niğde: Hakan Er
Bor: Mustafa Tecimer
Altunhisar: Vedat Kirazcı
Ulukışla: Ali Ünkesen
Çamardı: Mehmet Alakuş
Çiftlik: Fazlı Koç
İYİ Parti
Niğde: Mümin İnan
Bor: Rauf Ersin Daş
Altunhisar: Durmuş Acer
Çamardı: İbrahim Eroğlu
Saadet Partisi
Niğde: Nihat Altıparmak
Bor: Fatih
Yetkin
Ulukışla: Yusuf Bozdağ
Çamardı: Rahim Emli
Altunhisar: Cengiz Sevinç
Çiftlik: İbrahim Özsaraç Türkiye
Komünist Partisi
Niğde: Ezgi Göçmen
Bor: Bayram Uluad
Vatan Partisi
Niğde: Hasan Akşen
belediye başkan adayı,Niğde
Kaynak: AA