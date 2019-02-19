19 Şubat 2019, 21:46
»»

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Kilis'te 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Kilis'te 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Kilis'te siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Kilis Merkez: Mehmet Abdi Bulut

Musabeyli: Ayhan Yılmaz

Polateli: Hakkı Çelik

Elbeyli: Süleyman Şimşek

Cumhuriyet Halk Partisi

Polateli: Mustafa Polat (Millet İttifakı)

Elbeyli: Abdurrahman Karaşahin (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi

Kilis Merkez: Ömer Yabancı

Musabeyli: İhsan Ölmez

Polateli: Hakkı Kılıç

Elbeyli: Suat Kemal Özkan

İYİ Parti

Kilis Merkez: Ahmet Nalçacıoğlu (Millet İttifakı)

Musabeyli: Halil Çetin (Millet İttifakı)

Saadet Partisi

Kilis Merkez: Şerif Karakurt

Musabeyli: Abdullah Fizgelioğlu

Polateli: Mihdat Bayındır

Elbeyli: Murat Gezici

Bağımsız Türkiye Partisi

Merkez: Alaiddin Özkar

Polateli: Mahmut Ceritlioğlu

Elbeyli: Abidin Dokuzluoğlu

Türkiye Komünist Partisi

Kilis Merkez: İlker Buğday

Demokratik Sol Parti

Kilis Merkez: Cafer Gültekin belediye başkan adayı,Kilis
Kaynak: AA