Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Kilis
'te 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Kilis'te siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları
şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi Kilis Merkez
: Mehmet Abdi Bulut Musabeyli
: Ayhan Yılmaz Polateli
: Hakkı Çelik Elbeyli
: Süleyman Şimşek
Cumhuriyet Halk Partisi
Polateli: Mustafa Polat
(Millet İttifakı)
Elbeyli: Abdurrahman Karaşahin (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Kilis Merkez: Ömer Yabancı
Musabeyli: İhsan Ölmez
Polateli: Hakkı Kılıç
Elbeyli: Suat Kemal Özkan
İYİ Parti
Kilis Merkez: Ahmet Nalçacıoğlu
(Millet İttifakı)
Musabeyli: Halil Çetin
(Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Kilis Merkez: Şerif Karakurt
Musabeyli: Abdullah Fizgelioğlu
Polateli: Mihdat Bayındır
Elbeyli: Murat Gezici
Bağımsız Türkiye
Partisi
Merkez: Alaiddin Özkar
Polateli: Mahmut Ceritlioğlu
Elbeyli: Abidin Dokuzluoğlu
Türkiye Komünist Partisi
Kilis Merkez: İlker Buğday
Demokratik Sol Parti
Kilis Merkez: Cafer Gültekin
belediye başkan adayı,Kilis
Kaynak: AA