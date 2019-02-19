19 Şubat 2019, 21:47
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Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Edirne'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Edirne'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Edirne'de siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Edirne: Koray Uymaz (Cumhur İttifakı)

Enez: Abdullah Bostancı (Cumhur İttifakı)

Havsa: Aydın Balkan (Cumhur İttifakı)

İpsala: Mehmet Kerman

İpsala (Esetçe): Cemal Deniz (Cumhur İttifakı)

İpsala (Yenikarpuzlu) Ufuk Atalay (Cumhur İttifakı)

Keşan: Mustafa Helvacıoğlu (Cumhur İttifakı)

Keşan (Beyendik): Ferat Gülver (Cumhur İttifakı)

Keşan (Yenimuhacir) : Mustafa Türker (Cumhur İttifakı)

Lalapaşa: İsmail Arslan

Meriç: Nihat Yörük (Cumhur İttifakı)

Meriç (Küplü): Salih Derin

Meriç (Subaşı): Hasan Çetinkaya (Cumhur İttifakı)

Uzunköprü: Azbiye Aktaş

Uzunköprü (Kırcasalih): Necmettin Parazil (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi

Edirne: Recep Gürkan (Millet İttifakı)

Enez: Özkan Günenç

Havsa: Oğuz Tekin (Millet İttifakı)

İpsala (Esetçe) İbrahim Örs (Millet İttifakı)

İpsala(Yenikarpuzlu): Tevfik Şahinbaş (Millet İttifakı)

Keşan: Şenol Yalı (Millet İttifakı)

Keşan (Beğendik) Muhammet Örnek (Millet İttifakı)

Keşan (Yenimuhacir): Recep Ordu (Millet İttifakı)

Meriç: Erol Dübek

Meriç (Küplü) Gökmen Altay

Süloğlu: Mehmet Ormankıran (Millet İttifakı)

Uzunköprü: Özlem Becan (Millet İttifakı)

Halkların Demokrasi Partisi

Edirne: Menderes Erol

Keşan: Abdullah Kaya

Milliyetçi Hareket Partisi

İpsala : Emin Başaran

Uzunköprü: Şahin Şengül

Lalapaşa: Ali Osman Uzman

Süloğlu : İsmet Balin (Cumhur İttifakı)

Meriç (Küplü) : Ali Tükel

İYİ Parti

Enez: Mustafa Sünnetçi

İpsala: Abdullah Ünsal (Millet İttifakı)

Lalapaşa: Bülent Şahinşah (Millet İttifakı)

Meriç: Güven Çamur

Meriç (Subaşı): Bekir Kılıç (Millet İttifakı)

Meriç (Küplü): Raif Taşkın

Saadet Partisi

Edirne: Mansur İriş


Enez: Yasin Gündüz


Havsa: Kemal Durkaya


İpsala: Tahsin Yüzer


İpsala (Esetçe) Faruk Yalçınkaya


İpsala (Yenikarpuzlu) Eyyüb Semih Sevinç


Keşan: Ahmet Köseler


Keşan (Beyendik) Zafet Yetim


Keşan (Yenimuhacir) İhsan Bulut


Lalapaşa: Adem Adalı


Meriç: Erol Parazil


Meriç (Küplü): Şükrü Tuncer


Meriç (Subaşı) Adem Kaner


Süloğlu: Nadir Konak


Uzunköprü: Enver Yazan


Uzunköprü (Kırcasalih) Sinan Ersin

Demokrat Parti

Edirne: Sibel Barshan

Meriç (Subaşı): Mustafa Çetin

Büyük Birlik Partisi

Edirne: Arif Köroğlu

Bağımsız Türkiye Partisi

Edirne: Hamdi Sedefçi

Vatan Partisi

Edirne: Cengiz Balcı Yenikarpuzlu,Edirne
Kaynak: AA