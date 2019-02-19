19 Şubat 2019, 21:53
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Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Bitlis'te 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Bitlis'te 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Bitlis'te, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi


Bitlis: Nesrullah Tanglay (Cumhur İttifakı)

Tatvan: Mehmet Emin Geylani


Adilcevaz: Necati Gürsoy


Ahlat: Abdulalim Mümtaz Çoban (Cumhur İttifakı)

Hizan: Arif Taylan


Güroymak: Mehdi Subaşı


Mutki: Vahdettin Barlak (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi


Bitlis: Burhan Küsem


Tatvan: Nazım Göçmen


Adilcevaz: Reşit Önal


Güroymak: Mehmet Şefik Aysoy


Halkların Demokratik Partisi


Bitlis: Faruk İşlek

Tatvan: Habip Yeşiltepe


Adilcevaz: Necmettin Arıkbaşlı


Ahlat: Seracettin Günbay


Hizan: Erkan Çetin


Güroymak: Hikmet Taşdemir


Mutki: İrfan Hülagü

Milliyetçi Hareket Partisi


Tatvan: Abdulkerim Akay


Adilcevaz: Ceyhan Batar


Hizan: Eyüp Üste


Güroymak: Cazım Azbay

İYİ Parti


Bitlis: Mehmet Piran Aslin


Adilcevaz: Cengiz Uluğ


Mutki: Zübeyir Dalga


Hizan: Salahattin Sadak


Tatvan: Derviş Ağır


Güroymak: Güven Öztürk


Saadet Partisi

Bitlis: Yaşar Buhan

Adilcevaz: Adnan Göksoy

Ahlat: Sahabettin Gökbulak

Güroymak: Alican Doğanalp

Hizan: Cezail Aktaş

Mutki: Şahin Kök

Tatvan: Yunus Cengiz

Demokrat Parti


Güroymak: Kenan Caf

Büyük Birlik Partisi


Ahlat: Zübeyde Altınkuşak Bitlis
Kaynak: AA