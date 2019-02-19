Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Kayseri'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.<br><br>Kayseri'de, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle: <br><br>Adalet ve Kalkınma Partisi: <br><br>Kayseri Büyükşehir: Memduh Büyükkılıç (Cumhur İttifakı)<br><br>Akkışla: Ayhan Aslan (Cumhur İttifakı)<br><br>Bünyan: Özkan Altun (Cumhur İttifakı)<br><br>Develi: Mehmet Cabbar (Cumhur İttifakı)<br><br>Felahiye: Vural Coşkun (Cumhur İttifakı)<br><br>Hacılar: Bilal Özdoğan (Cumhur İttifakı)<br><br>İncesu: Zekeriya Karayol (Cumhur İttifakı)<br><br>Kocasinan: Ahmet Çolakbayrakdar (Cumhur İttifakı)<br><br>Melikgazi: Mustafa Palancıoğlu (Cumhur İttifakı)<br><br>Talas: Mustafa Yalçın (Cumhur İttifakı)<br><br>Tomarza: Davut Şahin (Cumhur İttifakı)<br><br>Yahyalı: Esat Öztürk (Cumhur İttifakı)<br><br>Yeşilhisar: Halit Taşyapan (Cumhur İttifakı)<br><br>Cumhuriyet Halk Partisi: <br><br>Melikgazi: Sema Karaoğlu (Millet İttifakı)<br><br>Hacılar: Gülay Talaslı (Millet İttifakı)<br><br>Pınarbaşı: Deniz Yağan<br><br>Sarıoğlan: Mehmet Bayraklı (Millet İttifakı)<br><br>Sarız: Ömer Faruk Eroğlu (Millet İttifakı)<br><br>Akkışla: Mustafa Güner (Millet İttifakı)<br><br>Tomarza: Osman Koç (Millet İttifakı)<br><br>Bünyan: Mustafa Navruz (Millet İttifakı)<br><br>Milliyetçi Hareket Partisi: <br><br>Pınarbaşı: Memduh Uzunluoğlu (Cumhur İttifakı)<br><br>Özvatan: Halit Demir (Cumhur İttifakı)<br><br>Sarıoğlan: Bekir Ayyıldırım (Cumhur İttifakı)<br><br>Sarız: Baki Bayrak (Cumhur İttifakı)<br><br>İYİ Parti: <br><br>Kayseri Büyükşehir: Dursun Ataş (Millet İttifakı)<br><br>Develi: Ali Ağca (Millet İttifakı)<br><br>Felahiye: Zayit Açı (Millet İttifakı)<br><br>İncesu: Mustafa İlmek (Millet İttifakı)<br><br>Kocasinan: Hasan Sami Özvarinli (Millet İttifakı)<br><br>Özvatan: Mehmet Bingöl (Millet İttifakı)<br><br>Pınarbaşı: Cuma Sağlam (Millet İttifakı)<br><br>Talas: Osman Haymana (Millet İttifakı)<br><br>Yahyalı: Abdullah Yılmaz (Millet İttifakı)<br><br>Yeşilhisar: Metin İnce (Millet İttifakı)<br><br>Saadet Partisi: <br><br>Kayseri Büyükşehir: Mahmut Arıkan<br><br>Akkışla: Abdullah Çağrı Elgün<br><br>Bünyan: Hakan Çelik<br><br>Develi: Abdullah Akkuş<br><br>Felahiye: Sinan Taşçı<br><br>Hacılar: Erdal Altun<br><br>İncesu: Orhan Kaya</br><br><br>Kocasinan: Haşim Özçelik</br><br><br>Melikgazi: Sinan Aktaş</br><br><br>Özvatan: Vedat Ali Tur</br><br><br>Pınarbaşı: Vacit Kip</br><br><br>Sarıoğlan: İbrahim Turgut</br><br><br>Sarız: Muharrem Çelik</br><br><br>Talas: Harun Toprak</br><br><br>Tomarza: Ömer Yerli</br><br><br>Yahyalı: Nuh Tosun</br><br><br>Yeşilhisar: Yavuz Mercan