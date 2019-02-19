Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Çankırı
'da, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Kentte, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Çankırı: Hüseyin Boz Atkaracalar
: Harun Oflaz Bayramören
: İsmail Güngör Çerkeş
: Hasan Sopacı Eldivan
: Musafa Lafcı Ilgaz
: Mehmet Öztürk Kızılırmak
: Bayar Soysal Korgun
: Kamil Akel Kurşunlu
: Şakir Kaymak Orta
: Bayram Yavuz
Onay Şabanözü
: Faik Özcan Yapraklı
: Ali Hasekioğlu Yaylakent
beldesi: Kadir Dede
Saçak beldesi: Ramazan Yarım Çardaklı
beldesi: Osman Yılmaz
Cumhuriyet Halk Partisi
Çankırı: Mustafa İbişoğlu
Çerkeş: Erdoğan Çubukçuoğlu
Eldivan: Afife Ülkü Kavalalı
Kurşunlu: Tevfik Metin Aktaş
Şabanözü: Zeki Göktaş
Milliyetçi Hareket Partisi
Çankırı: İsmail Hakkı Esen
Atkaracalar: Alirıza Küçükkutlu
Bayramören: Halil Muratoğlu
Çerkeş: Hüseyin Erdoğan
Eldivan: Nusrettin Gökçer
Ilgaz: Arif Çayır
Kızılırmak: Bahattin Güler
Korgun: Hasan Hüseyin
Kozan
Kurşunlu: Hüdai Hamdi Büyükpoyraz
Orta: Yunus Yarımkaya
Şabanözü: Mustafa Karakaya
Yapraklı: Ömer Güngör
Yaylakent beldesi: Murat Çavuş
Saçak beldesi: İsa Yazıbaşı
Çardaklı beldesi: Osman Çiğdem
İYİ Parti
Çankırı: Raif Oktay
Ilgaz: Hakkı Yalçın
Korgun: Arif Soysal
Bayramören: Kerim Karakoç
Saadet Partisi
Çankırı: Mustafa Ünver
Atkaracalar: Zekeriya Çakır
Bayramören: Yaşar Emiral
Çerkeş: Satılmış Üke
Eldivan: Faruk Karatatar
Ilgaz: Sait Yılmaz
Kızılırmak: Tevfik Efe
Korgun: Bahattin Şenol
Kurşunlu: Recep Kalfa
Orta: Ahmet Nafiz Tekin
Şabanözü: Şeref Yetan
Yapraklı: Abdulmuttalip Aydoğan
Yaylakent beldesi: Mevlüt Tutucu
Saçak beldesi: Melehat Işık
Çardaklı beldesi: Şeyma Uzun
Hüseyin Boz,Çankırı
Kaynak: AA