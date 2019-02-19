Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Kastamonu
'da, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Kentte, bazı siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kastamonu: Tahsin Babaş Abana
: Yunus Akgül Ağlı
: Muharrem Dinç Araç
: Güngör Çetin Azdavay
: Osman Nuri Civelek Bozkurt
: Muammer Yanık Cide
: Nejdet Demir Çatalzeytin
: Musa İhsan Uğuz Daday
: Hasan Aydemir Devrekani
: Engin Altıkulaç Doğanyurt
: Ahmet Kaya Hanönü
: Serkan
Uçar İhsangazi
: Zühtü Danacı İnebolu
: Mustafa Huner Özay Küre
: Kemal Bakır Pınarbaşı
: Şenol Yaşar Seydiler
: Oğuz Yılmaz Şenpazar
: Cem Çınar Taşköprü
: Hüseyin Arslan Tosya
: Kazım Şahin
Cumhuriyet Halk Partisi
Kastamonu: Mustafa Öztürk
(Millet İttifakı)
Abana: Erfain Tekin
(Millet İttifakı)
Araç: Satılmış Sarıkaya
(Millet İttifakı)
Azdavay: Mehmet Emin Tuncay(Millet İttifakı)
Bozkurt: Güvenç Demirezen
(Millet İttifakı)
Cide: Mehmet Eşref Mutlu(Millet İttifakı)
Çatalzeytin: Mahir Muhlis Acar (Millet İttifakı)
Daday: Hasan Fehmi Taş
(Millet İttifakı)
Hanönü: Yılmaz Karakoç(Millet İttifakı)
İnebolu: Faruk Öz
Küre: Emrullah Sezer
Seydiler: Halit Cesur(Millet İttifakı)
Taşköprü: Ahmet Kesim
Milliyetçi Hareket Partisi
Kastamonu: Rahmi Galip Vidinlioğlu
Abana: Erhan Özgür
Ağlı: Şahin Çolak
Araç: Fikri Yazan
Azdavay: Akif Özdemir
Bozkurt: Abdullah Bozkurt
Ekeş
Cide: Ahmet Çakmak
Çatalzeytin: Ahmet Demir
Daday: Mehmet Kılıç
Devrekani: Mümtaz Aliustaoğlu
Doğanyurt: Hakkı Çolak
Hanönü: Hasan Basri
Yücel
İhsangazi: Hayati Sağlık
İnebolu: Engin Uzuner
Küre: Serkan Sevinç
Pınarbaşı: Aslan Altuntaş
Seydiler: Mehmet Erdoğan
Şenpazar: Mustafa Eğilmez
Taşköprü: Abdullah Çatal
Tosya: Volkan Kavaklıgil
İYİ Parti
Ağlı: Mesut Mangaloğlu
(Millet İttifakı)
Devrekani: Ayhan Kırık (Millet İttifakı)
İnebolu: Oğuzhan Canoğlu
Küre: Kamil Aydınlı
Pınarbaşı: Bayram Sarımeşe(Millet İttifakı)
Şenpazar: Ayhan Işık(Millet İttifakı)
Taşköprü: Satılmış Şen
Tosya: Mustafa Güvenç
(Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Kastamonu: Kadir Yalçın
Abana: Çağla Yüksel
Ağlı: Engin Demirci
Araç: Esra Acar
Azdavay: İlyas Ak
Bozkurt: Mustafa Çukurkol
Cide: Hasan Soyubelli
Çatalzeytin: Akif Yalçın
Daday: Murat Tansever
Devrekani: Şükrü Göksu
Doğanyurt: Ömer Yalçın
Hanönü: Nihat Yazıcıoğlu
İhsangazi: Hasan Bakar
İnebolu: Nizam Kuvvet
Küre: İsmail Taşkan
Pınarbaşı: Ayhan Gündoğdu
Seydiler: Hasip Yazıcıoğlu
Şenpazar: Ramazan Öteleş
Taşköprü: Tayyip Köse
Tosya: İsmail Akmanoğlu
Tahsin Babaş,Kastamonu
Kaynak: AA