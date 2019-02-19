19 Şubat 2019, 22:07
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Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Kastamonu'da, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Kastamonu'da, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.


Kentte, bazı siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:


Adalet ve Kalkınma Partisi

Kastamonu: Tahsin Babaş

Abana: Yunus Akgül

Ağlı: Muharrem Dinç

Araç: Güngör Çetin

Azdavay: Osman Nuri Civelek

Bozkurt: Muammer Yanık

Cide: Nejdet Demir

Çatalzeytin: Musa İhsan Uğuz

Daday: Hasan Aydemir

Devrekani: Engin Altıkulaç

Doğanyurt: Ahmet Kaya

Hanönü: Serkan Uçar

İhsangazi: Zühtü Danacı

İnebolu: Mustafa Huner Özay

Küre: Kemal Bakır

Pınarbaşı: Şenol Yaşar

Seydiler: Oğuz Yılmaz

Şenpazar: Cem Çınar

Taşköprü: Hüseyin Arslan

Tosya: Kazım Şahin

Cumhuriyet Halk Partisi

Kastamonu: Mustafa Öztürk (Millet İttifakı)

Abana: Erfain Tekin (Millet İttifakı)

Araç: Satılmış Sarıkaya (Millet İttifakı)

Azdavay: Mehmet Emin Tuncay
(Millet İttifakı)




Bozkurt: Güvenç Demirezen (Millet İttifakı)


Cide: Mehmet Eşref Mutlu
(Millet İttifakı)




Çatalzeytin: Mahir Muhlis Acar (Millet İttifakı)


Daday: Hasan Fehmi Taş (Millet İttifakı)


Hanönü: Yılmaz Karakoç
(Millet İttifakı)




İnebolu: Faruk Öz


Küre: Emrullah Sezer


Seydiler: Halit Cesur
(Millet İttifakı)




Taşköprü: Ahmet Kesim

Milliyetçi Hareket Partisi

Kastamonu: Rahmi Galip Vidinlioğlu

Abana: Erhan Özgür

Ağlı: Şahin Çolak

Araç: Fikri Yazan

Azdavay: Akif Özdemir

Bozkurt: Abdullah Bozkurt Ekeş

Cide: Ahmet Çakmak

Çatalzeytin: Ahmet Demir

Daday: Mehmet Kılıç

Devrekani: Mümtaz Aliustaoğlu

Doğanyurt: Hakkı Çolak

Hanönü: Hasan Basri Yücel

İhsangazi: Hayati Sağlık

İnebolu: Engin Uzuner

Küre: Serkan Sevinç

Pınarbaşı: Aslan Altuntaş

Seydiler: Mehmet Erdoğan

Şenpazar: Mustafa Eğilmez

Taşköprü: Abdullah Çatal

Tosya: Volkan Kavaklıgil

İYİ Parti

Ağlı: Mesut Mangaloğlu (Millet İttifakı)

Devrekani: Ayhan Kırık (Millet İttifakı)

İnebolu: Oğuzhan Canoğlu


Küre: Kamil Aydınlı


Pınarbaşı: Bayram Sarımeşe
(Millet İttifakı)

Şenpazar: Ayhan Işık
(Millet İttifakı)

Taşköprü: Satılmış Şen


Tosya: Mustafa Güvenç (Millet İttifakı)

Saadet Partisi

Kastamonu: Kadir Yalçın


Abana: Çağla Yüksel


Ağlı: Engin Demirci


Araç: Esra Acar


Azdavay: İlyas Ak


Bozkurt: Mustafa Çukurkol


Cide: Hasan Soyubelli


Çatalzeytin: Akif Yalçın


Daday: Murat Tansever


Devrekani: Şükrü Göksu


Doğanyurt: Ömer Yalçın


Hanönü: Nihat Yazıcıoğlu


İhsangazi: Hasan Bakar


İnebolu: Nizam Kuvvet


Küre: İsmail Taşkan


Pınarbaşı: Ayhan Gündoğdu


Seydiler: Hasip Yazıcıoğlu


Şenpazar: Ramazan Öteleş


Taşköprü: Tayyip Köse


Tosya: İsmail Akmanoğlu Tahsin Babaş,Kastamonu
Kaynak: AA