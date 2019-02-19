Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Diyarbakır
'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Diyarbakır'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları
şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
: Cumali Atilla (Cumhur İttifakı) Bağlar
: Hüseyin Beyoğlu Bismil
: Mehmet Kemal Arslan Çermik
: Şeyhmus Karamehmetoğlu Çınar
: Yusuf Durmaz Çüngüş
: Zübeyir Arslanca Dicle
: Halit Aydın Eğil
: Mehmet Karakaş Ergani
: Abdulvahit Güvensen Hani
: İbrahim Lale Hazro
: Kemal Mehmetoğlu Kayapınar
: Cevdet Nasıranlı Kocaköy
: Eşref Türe Kulp
: Feyzullah Şimşek Lice
: Ethem Bahri Anlı Silvan
: İskan Cihangir Sur
: Şafak Yontürk Yenişehir
: Hüseyin Cengiz
Cumhuriyet Halk Partisi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Veysi Aghan
Bağlar: Hebun Kaplan
Bismil: Selim
Yılmaz
Çınar: Muharrem Öztürk
Çüngüş: Muhiddin Yıldırım
Dicle: Nasır Aydın
Eğil: Ahmet Aktay
Ergani: Hasan Kılıç
Hani: Emre Barç
Hazro: Abdullah Kaplama
Kayapınar: Mustafa Akyüz
Kocaköy: Muhyettin Çelik
Kulp: Mehmet İhsan
Sancar
Lice: Tarık Akdemir
Silvan: Gülistan Baysal
Sur: Ramazan Eker
Yenişehir: Abdurrahman Berat Aktaş
Halkların Demokratik Partisi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Selçuk
Mızraklı
Saadet Partisi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Fesih Bozan
Bağlar: Fatih
Yokuş
Bismil: Mehmet Emin Albayrak
Çermik: Sehit Kaya
Çınar: Mahmut Delil
Çüngüş: Ali Suat
Akmeşe
Dicle: Mehmet Salim
Uğurlu
Eğil: Sait Tutuş
Ergani: Abdurrahim Ergin
Hani: Ali Aktay
Hazro: Fahri Kızıler
Kayapınar: Enes Akdemir
Kocaköy: İlyas Bilir
Kulp: Kerem Demir
Lice: Çetin Aslan
Silvan: Ramazan Çakar
Sur: Muhammet Muhyettin Kayan
Yenişehir: Mehmet Furkan
Mehmet Furkan,Diyarbakır
Kaynak: AA