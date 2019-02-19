19 Şubat 2019, 22:10
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Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Diyarbakır'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Diyarbakır'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Diyarbakır'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Cumali Atilla (Cumhur İttifakı)

Bağlar: Hüseyin Beyoğlu


Bismil: Mehmet Kemal Arslan


Çermik: Şeyhmus Karamehmetoğlu


Çınar: Yusuf Durmaz


Çüngüş: Zübeyir Arslanca


Dicle: Halit Aydın


Eğil: Mehmet Karakaş


Ergani: Abdulvahit Güvensen


Hani: İbrahim Lale


Hazro: Kemal Mehmetoğlu


Kayapınar: Cevdet Nasıranlı


Kocaköy: Eşref Türe


Kulp: Feyzullah Şimşek


Lice: Ethem Bahri Anlı


Silvan: İskan Cihangir


Sur: Şafak Yontürk


Yenişehir: Hüseyin Cengiz

Cumhuriyet Halk Partisi


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Veysi Aghan

Bağlar: Hebun Kaplan


Bismil: Selim Yılmaz


Çınar: Muharrem Öztürk


Çüngüş: Muhiddin Yıldırım


Dicle: Nasır Aydın


Eğil: Ahmet Aktay


Ergani: Hasan Kılıç


Hani: Emre Barç


Hazro: Abdullah Kaplama


Kayapınar: Mustafa Akyüz


Kocaköy: Muhyettin Çelik


Kulp: Mehmet İhsan Sancar


Lice: Tarık Akdemir


Silvan: Gülistan Baysal


Sur: Ramazan Eker


Yenişehir: Abdurrahman Berat Aktaş


Halkların Demokratik Partisi


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Selçuk Mızraklı

Saadet Partisi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Fesih Bozan

Bağlar: Fatih Yokuş

Bismil: Mehmet Emin Albayrak

Çermik: Sehit Kaya

Çınar: Mahmut Delil

Çüngüş: Ali Suat Akmeşe

Dicle: Mehmet Salim Uğurlu

Eğil: Sait Tutuş

Ergani: Abdurrahim Ergin

Hani: Ali Aktay

Hazro: Fahri Kızıler

Kayapınar: Enes Akdemir

Kocaköy: İlyas Bilir

Kulp: Kerem Demir

Lice: Çetin Aslan

Silvan: Ramazan Çakar

Sur: Muhammet Muhyettin Kayan

Yenişehir: Mehmet Furkan Mehmet Furkan,Diyarbakır
Kaynak: AA