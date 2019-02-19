Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Aksaray'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Aksaray'da siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Aksaray: Evran Dinçer
Ağaçören: Kemal Selman
Eskil: Necati Belgemen
Gülağaç: Faruk Teğmen
Güzelyurt: Ünal Demircioğlu
Ortaköy: Ali Rıza Özdemir
Sarıyahşi: Fatih Ünsal
Sultanhanı: Fahri Solak
Cumhuriyet Halk Partisi
Sarıyahşi: Eren Özdaş
Sultanhanı: Ahmet Karacaer
Eskil: Yakup Gök
Milliyetçi Hareket Partisi
Aksaray: Sefer Alkan
Ortaköy: Mahmut Ütük
Gülağaç: Ahmet Singin
Güzelyurt: Sadullah Er
Sarıyahşi: İbrahim Kazancı
Sultanhanı: Mehmet Çakır
Ağaçören: Yaşar Bekleviç
Eskil: Mustafa Zavlak
İyi Parti
Aksaray: Özkan Türemiş (Millet İttifakı)
Sultanhanı: Selim Temel
belediye başkan adayı,Selim Temel,Aksaray
Kaynak: AA