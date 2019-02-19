Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Ardahan
'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Kentte siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez
: Yunus Baydar
(Cumhur ittifakı) Göle
: Gültekin Hanak
: Taşdemir Çoban Damal
: Özge Derdiyok Posof
: Cahit Ulgar Çıldır
: Kemal Yakup Azizoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
Merkez : Faruk Demir
Göle : Özel Özen
Hanak : Ayhan Büyükkaya
Damal : Ergin Önal
Posof : Onur Bayraktar
Çıldır : Mehmet Mülazim Karaçay
Milliyetçi Hareket Partisi
Göle : Oktay Arslan
Hanak : Şahin Laçin
Damal : Taner Tan
Posof : Cevdet Derim
Çıldır : Ozan Bektemur
Halkların Demokratik Partisi
Göle : Nizamettin Öztürk
İYİ Parti
Merkez : Mete Özdemir
Demokratik Sol Parti
Merkez : İmkan Balcı
Hanak : Necati Tuna
Damal : Mehmet Ali Akkuş
Çıldır : Mutlu Göksu
Vatan Partisi
Merkez : Özcan Güven
Merkez,Ardahan
Kaynak: AA