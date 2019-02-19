Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Burdur
'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Burdur'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları
, şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Burdur: Deniz Kurt
(Cumhur İttifakı) Ağlasun
: Ali Ulusoy Altınyayla
: Ahmet Serttaş Bucak
: Emrullah Ünal Çavdır
: Mustafa Uysal Çeltikçi
: Rıza Yanar Gölhisar
: İbrahim Sertbaş Kemer
: İsmail Özay Karamanlı
: Fatih
Selimoğlu Tefenni
: Süleyman Başer Yeşilova
: İsmail Kavla
Milliyetçi Hareket Partisi
Ağlasun: Mehmet Turgut
Altınyayla: Ali Karayel
Bucak: Azmi Özkurt
Çavdır: Süleyman Kayacan
Çeltikçi: Recep Aydın
Gölhisar: Nasuh Eroğuz
Kemer: Süleyman Yavuz
Karamanlı: Filiz Şener Türkoğlu
Tefenni: Ümit Alagöz
Yeşilova: Ömer Atasoy
Cumhuriyet Halk Partisi
Burdur: Ali Orkun Ercengiz
(Millet İttifakı)
Ağlasun: Fevzi Kasap
Çeltikçi: Ahmet Bozdağ
Karamanlı : Turgut Yasa
Yeşilova: Mümtaz Şenel
İYİ Parti
Ağlasun: Aydın Kaplan
Altınyayla: Recep Ergan
Bucak: Ahmet Alpaslan Dursun
Çavdır: İsmail Kuzucu
Gölhisar: Bülent Şakir Okunakol
Kemer: İsmail Boztaş
Saadet Partisi
Burdur: Musa Sayar
Ağlasun: Mahmut Gün
Altınyayla: Hasan Kavçakar
Bucak: Osman Kızıltan
Çavdır: Veli Eren
Çeltikçi: Seyit Onat
Gölhisar: Alaaddin Dinç
Karamanlı: Hasan Şahin
Kemer: Musa Kırlı
Tefenni: Ali İhsan Okunakol
Yeşilova: Mustafa Kemal Palvan
belediye başkan adayı,Burdur
Kaynak: AA