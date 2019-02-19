Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Van'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Van'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Van Büyükşehir Belediyesi: Necdet Takva (Cumhur İttifakı)
Bahçesaray : Meki Arvas (Cumhur İttifakı)
Başkale: İsmail Ayaz (Cumhur İttifakı)
Çaldıran: Şefik Ensari (Cumhur İttifakı)
Çatak: Abdurrahman Şeylan (Cumhur İttifakı)
Edremit: İsmail Say (Cumhur İttifakı)
Erciş: Abdulmenaf Turan (Cumhur İttifakı)
Gevaş: Murat Sezer (Cumhur İttifakı)
Gürpınar: Hayrullah Tanış (Cumhur İttifakı)
İpekyolu: Muhsin Aydın (Cumhur İttifakı)
Muradiye: Kemal Polat (Cumhur İttifakı)
Özalp: Şemsmahfuz Halid Kadirhanoğulları (Cumhur İttifakı)
Saray: Kemalettin Aracı (Cumhur İttifakı)
Tuşba: Salih Akman (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Van Büyükşehir Belediyesi: Nurettin Beyaz
Bahçesaray: Hasan Rahmi Kızıl
Başkale: İbrahim Teyfun
Çaldıran: Muhammed Aladağ
Çatak: Abdulcelil Temel
Edremit: İdris Takva
Erciş: Ekrem Uçak
Gevaş: Musa Baran
Gürpınar: Selim Karakuş
İpekyolu: Sinan Solmaz
Muradiye: Yavuz Demir
Özalp: Oktay Sağlam
Saray: Şaban Günbaş
Tuşba: İzzet Kartal
Halkların Demokratik Partisi
Van Büyükşehir Belediyesi: Bedia Özgökçe Ertan
Bahçesaray: Gülistan Önver
Başkale: Şengül Polat
Çaldıran: Leyla Adsak
Çatak: Murat Bozdemir
Edremit: Gülcan Kaçmaz Sayyiğit
Erciş: Yıldız Çetin
Gevaş: Veysi Şeker
Gürpınar: Rojbin Akdağ
İpekyolu: Azim Yacan
Muradiye: Yılmaz Şalan
Özalp: Yakup Almaç
Saray: Caziye Duman
Tuşba: Yılmaz Berki
İYİ Parti
Van Büyükşehir Belediyesi: Serkan Saygın
Bahçesaray : Cevdet Görünüş
Başkale: Şermin Bozkurt
Çaldıran: Harun Bayrak
Edremit: Nedim Polat
Gevaş: Selahattin Nergis
Gürpınar: Çetin Melat
İpekyolu: Abdullah Akbaş
Muradiye: Metin Çelik
Tuşba: Ejder Koç
Saadet Partisi
Van Büyükşehir Belediyesi: Fethullah Erbaş
Bahçesaray: Hasan Birgül
Başkale: İrfan İlhan
Çaldıran: Mehmet Akif Taşkıran
Çatak: Abdüssamet Keskin
Edremit: İdriz Aksona
Erciş: Murat Demir
Gevaş: Kemal Kuşci
Gürpınar: Mehmet Emin Güngör
İpekyolu: Asena Türkoğlu Ateş
Muradiye: Nafiz Keramettin Mehmetağaoğlu
Özalp: Nihat Güler
Saray: Mehmet Bildirici
Tuşba: Tarık Cerlet
Van
Kaynak: AA