Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Sakarya'da, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.<br><br>Sakarya'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/belediye-baskan-adaylari/' title='belediye başkan adayları'>belediye başkan adayları</a> şöyle: <br><br>Adalet ve Kalkınma Partisi<br><br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/sakarya-buyuksehir-belediyesi/' title='Sakarya Büyükşehir Belediyesi'>Sakarya Büyükşehir Belediyesi</a> - Ekrem Yüce (Cumhur İttifakı)<br><br>Adapazarı: Mutlu Işıksu (Cumhur İttifakı)<br><br>Akyazı: Bilal Soykan (Cumhur İttifakı)<br><br>Arifiye: İsmail Karakullukçu (Cumhur İttifakı)<br><br>Erenler: Fevzi Kılıç (Cumhur İttifakı)<br><br>Ferizli: İsmail Gündoğdu (Cumhur İttifakı)<br><br>Geyve: Murat Kaya (Cumhur İttifakı)<br><br>Hendek: Ali Kemal Sofu (Cumhur İttifakı)<br><br>Karapürçek: Orhan Yıldırım (Cumhur İttifakı)<br><br>Karasu: İshak Sarı (Cumhur İttifakı)<br><br>Kaynarca: Murat Kefli (Cumhur İttifakı)<br><br>Kocaali: Ahmet Acar (Cumhur İttifakı)<br><br>Pamukova: Cevat Keser (Cumhur İttifakı)<br><br>Sapanca: Özcan Özen (Cumhur İttifakı)<br><br>Serdivan: Yusuf Alemdar (Cumhur İttifakı)<br><br>Söğütlü: Koray Oktay Özten (Cumhur İttifakı)<br><br>Cumhuriyet Halk Partisi<br><br>Adapazarı: İsmail Kılıç<br><br> Arifiye: Muzaffer Cebeci (Millet İttifakı)<br><br>Karapürçek: Nizamettin Yıldız (Millet İttifakı)<br><br>Karasu: Kerem Erksoy (Millet İttifakı)<br><br>Kaynarca: Nalan Akçay (Millet İttifakı)<br><br>Pamukova: Hüseyin Eryiğit (Millet İttifakı)<br><br>Sapanca: Cengiz Çiçek (Millet İttifakı)<br><br>Serdivan: Zafer Kazan (Millet İttifakı)<br><br>Söğütlü: Ferda İlter (Millet İttifakı)<br><br>Milliyetçi Hareket Partisi<br><br>Taraklı: İbrahim Pilavcı (Cumhur İttifakı)<br><br>İYİ Parti<br><br> <a class='keyword' href='/sakarya-buyuksehir-belediyesi/' title='Sakarya Büyükşehir Belediyesi'>Sakarya Büyükşehir Belediyesi</a>: Cihan Kolip (Millet İttifakı)<br><br>Akyazı: Adem Güner (Millet İttifakı)<br><br> Adapazarı: Aydoğan Arslan<br><br>Erenler: Şemsettin Duman (Millet İttifakı)<br><br>Ferizli: Serhat Çiçek (Millet İttifakı)<br><br>Geyve: Atilla Zeytinoğlu (Millet İttifakı)<br><br>Hendek: Ahmet Mercan (Millet İttifakı)<br><br>Kocaali: Kemal Din (Millet İttifakı)<br><br>Taraklı: Mehmet Aydın (Millet İttifakı)<br><br>Saadet Partisi<br><br>Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Fahrettin Abay<br><br>Adapazarı: Abidin Birinci<br><br> Akyazı: Selman Demirtaş<br><br>Arifiye: İsmail Kul<br><br>Erenler: Abdullah Satır<br><br>Ferizli: Halim Aşık<br><br> Geyve: Fikret Özer<br><br>Hendek: Yasir Yüksek<br><br> Karapürçek: Mehmet Ali Gedik<br><br>Karasu: Kerim Ali Aksoy<br><br>Kaynarca: İbrahim Çakar<br><br>Kocaali: Azem Emanet<br><br>Pamukova: İbrahim Güven Övün<br><br>Sapanca: Ömer Yaşar Çömlekçioğlu<br><br>Serdivan: Mecit Para<br><br> Söğütlü: Özdemir Özcan<br><br> Taraklı: Veysel Güneş<br><br>Büyük Birlik Partisi<br><br>Adapazarı: Eray Yeşilçimen<br><br>Hendek: Turgut Babaoğlu<br><br>Karasu: Mehmet İspiroğlu<br><br>Kaynarca: Mustafa Boğaz<br><br>Karapürçek: Cavit Karslı<br><br>Akyazı: Naim Yolcu<br><br>Erenler: Uğur Başsöz<br><br>Pamukova: Gürbüz Peter<br><br>Söğütlü: Hatice Yılmaz<br><br>Ferizli: Ramazan Demiroğlu<br><br>Serdivan: Ahmet Bilgili<br><br>Kocaali: Hüseyin Can<br><br>Sapanca: Kadir Can<br><br>Taraklı: İbrahim Tüfekçi<br><br>Geyve: Mehmet Kargi<br><br>Arifiye: Hakan Yazıcı