19 Şubat 2019, 23:00
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Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Amasya'da, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Amasya'da, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.


Amasya'da, bazı siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:


Adalet ve Kalkınma Partisi

Amasya: Cafer Özdemir

Merzifon: İbrahim İncekul

Suluova: Fatih Üçok

Taşova: Bayram Öztürk

Gümüşhacıköy: Ömerül Faruk Yavuz

Hamamözü: Bahattin Destebaş

Göynücek: Kemal Şahin

Cumhuriyet Halk Partisi

Amasya: Arife Serpil Saraçoğlu

Merzifon: Alp Kargı

Gümüşhacıköy: Zehra Özyol

Hamamözü: Mustafa Erge

Göynücek: Nurten Erdem

Milliyetçi Hareket Partisi

Amasya: Mehmet Sarı

Merzifon: Hüseyin Saka

Suluova: Yaşar Tancı

Taşova: Süleyman Torun

Gümüşhacıköy: Hamdi Dündar

Hamamözü: Fatih Bayrakdar

Göynücek: Fatih Erdoğan

İYİ Parti

Merzifon: Mustafa Kenan Kablan

Suluova: Mahmut Ersu

Taşova: Özgür Özdemir

Saadet Partisi

Amasya: Noğman Yüksel

Merzifon: Sadi Arslan

Suluova: Enes Hulisi Kartal

Taşova: Osman Tunçel

Gümüşhacıköy: Mustafa Çakan

Hamamözü: Halit Duran

Göynücek: Ömer Çivrillioğlu belediye başkan adayı,Amasya
Kaynak: AA