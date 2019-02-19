Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Amasya'da, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Amasya'da, bazı siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Amasya: Cafer Özdemir
Merzifon: İbrahim İncekul
Suluova: Fatih Üçok
Taşova: Bayram Öztürk
Gümüşhacıköy: Ömerül Faruk Yavuz
Hamamözü: Bahattin Destebaş
Göynücek: Kemal Şahin
Cumhuriyet Halk Partisi
Amasya: Arife Serpil Saraçoğlu
Merzifon: Alp Kargı
Gümüşhacıköy: Zehra Özyol
Hamamözü: Mustafa Erge
Göynücek: Nurten Erdem
Milliyetçi Hareket Partisi
Amasya: Mehmet Sarı
Merzifon: Hüseyin Saka
Suluova: Yaşar Tancı
Taşova: Süleyman Torun
Gümüşhacıköy: Hamdi Dündar
Hamamözü: Fatih Bayrakdar
Göynücek: Fatih Erdoğan
İYİ Parti
Merzifon: Mustafa Kenan Kablan
Suluova: Mahmut Ersu
Taşova: Özgür Özdemir
Saadet Partisi
Amasya: Noğman Yüksel
Merzifon: Sadi Arslan
Suluova: Enes Hulisi Kartal
Taşova: Osman Tunçel
Gümüşhacıköy: Mustafa Çakan
Hamamözü: Halit Duran
Göynücek: Ömer Çivrillioğlu
belediye başkan adayı,Amasya
Kaynak: AA