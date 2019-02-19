19 Şubat 2019, 23:00
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Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Denizli'de 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Denizli'de 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Denizli'de siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi: Osman Zolan (Cumhur İttifakı)

Acıpayam: Hulusi Şevkan (Cumhur İttifakı)

Babadağ: Salim Demirezen (Cumhur İttifakı)

Baklan: Yusuf Gülsever (Cumhur İttifakı)

Bekilli: Mustafa Çoban (Cumhur İttifakı)

Beyağaç: Mustafa Akçay (Cumhur İttifakı)

Bozkurt: Hamdi Cin (Cumhur İttifakı)

Çameli: Cengiz Arslan (Cumhur İttifakı)

Çardak: Hüsnü Yılmaz (Cumhur İttifakı)

Çivril: Niyazi Vural (Cumhur İttifakı)

Güney: Halil Ayhan (Cumhur İttifakı)

Honaz: Turgut Devecioğlu (Cumhur İttifakı)

Kale: Mehmet Salih Sağınç (Cumhur İttifakı)

Merkezefendi: Muhammet Subaşıoğlu (Cumhur İttifakı)

Pamukkale: Avni Örki (Cumhur İttifakı)

Sarayköy: Ahmet Necati Özbaş (Cumhur İttifakı)

Serinhisar: Şeref Turhan (Cumhur İttifakı)

Tavas: Hüseyin İnamlık (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi

Acıpayam: Alim Arslan (Millet İttifakı)

Babadağ: Ali Atlı (Millet İttifakı)

Bekilli: Türkan Keyik (Millet İttifakı)

Bozkurt: Birsen Çelik (Millet İttifakı)

Buldan: Hikmet Şenözen

Çivril: Ömer Köseoğlu (Millet İttifakı)

Güney: Mustafa Urtekin (Millet İttifakı)

Honaz: Yüksel Kepenek (Millet İttifakı)

Merkezefendi: Şeniz Doğan (Millet İttifakı)

Pamukkale: Ahmet Divarcı (Millet İttifakı)

Sarayköy: Cengiz Demirci (Millet İttifakı)

Serinhisar: Hüseyin Gemi (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi

Buldan: Mustafa Fahri Şevik
(Cumhur İttifakı)

Çal: Fethi Akcan (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti

Denizli Büyükşehir Belediyesi: Ümit Bahtiyar
(Millet İttifakı)

Baklan: Mehmet Yağcı (Millet İttifakı)

Beyağaç: İsmet Şener (Millet İttifakı)

Buldan: Temel Başbuğ

Çal: Mehmet Öztürk (Millet İttifakı)

Çameli: Ender Yılmaz (Millet İttifakı)

Çardak: Erdil Cengiz (Millet İttifakı)

Kale: Necati Tahal (Millet İttifakı)

Tavas: Kadir Tatık
(Millet İttifakı)

Saadet Partisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi: Süleyman Demirel

Acıpayam: Mehmet Yıldız

Babadağ: Bilal Osman Zeybek

Baklan: Fatih Candan

Bekilli: Mehmet Kısaç

Beyağaç: Fatih Tabak

Bozkurt: İlhan Kabak

Buldan: Uğur Kazakoğlu

Çal: Musa Kavurmacı

Çameli: Mevlüt Sönmez

Çardak: Bürhan Tokay

Çivril: Murat Sarı

Güney: Sadık Deligöz

Honaz: Nail Şimşek

Kale: Ahmet Yılmaz

Merkezefendi: Taner İzgi

Pamukkale: Sevil Aktaş

Sarayköy: Ramazan Öztürk

Serinhisar: Ömer Yağcıoğlu

Tavas: Ferhat Işık

Demokrat Parti

Büyükşehir: Aykut Yıldırım

Acıpayam: Hulki İlhan

Babadağ: Serdar Çeliktaş

Baklan: Nail Aycan

Bekilli: Osman Kaçar

Beyağaç: Hakan Sert

Bozkurt: Davut Şengül

Buldan: Mustafa Gülbay

Çal: Ramazan Yücel Berber

Çameli: Zeynel Göymen

Çardak: Mahmut Öztürk

Çivril: Başak Sert

Güney: Halil Durutürk

Honaz: Yılmaz Ballı

Kale: Erkan Hayla

Merkezefendi: Sevim Yalçıner

Pamukkale: Azam Keçeli

Sarayköy: İbrahim Sun

Serinhisar: Bahaddin Genç

Tavas: Mesut Kelekçio

Demokratik Sol Parti

Büyükşehir: Yaşar Kayrakçı

Bekilli: Hasan Hüseyin Dede

Bozkurt: Musa Gürsoy

Buldan: Rıdvan Keser

Çal: Hasan Gündüz

Merkezefendi: Emin Çetin

Pamukkale: Yusuf Ürem

Sarayköy: Baran Çobanoğlu

Serinhisar: Ayhan Özel

Tavas: Volkan Çobanoğlu

Vatan Partisi

Büyükşehir: Mustafa Güleç

Acıpayam: Ramazan Tekin

Babadağ: Ali Direnç

Baklan: Adil Ünalan

Beyağaç: Sıddık Ertürk

Bozkurt: Halis Özkan

Çal: Hasan Hüseyin Yeşiltaş

Çameli: Muhterem Çetin

Çardak: Mesut Yılan

Çivril: Nevzat Erim

Honaz: Ahmet Gündüz

Kale: Kadir Horzum

Merkezefendi: Elif Çobanoğlu

Pamukkale: Müzeyyen Susar

Sarayköy: Hüseyin Kara

Serinhisar: Yaşar Kaya

Tavas: Ali Kabalay

Büyük Birlik Partisi

Acıpayam: Halil İbrahim Yılmaz

Babadağ: Bilent Dedemoğlu

Baklan: Muhammet Kalkan

Buldan: Metin Erbölük

Serinhisar: Avni Gemi

Bozkurt: Oğuz Merdoğlu belediye başkan adayı,Denizli
Kaynak: AA