19 Şubat 2019, 23:06
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Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Şırnak'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Şırnak'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Şırnak'ta, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Şırnak: Mehmet Yarka (Cumhur İttifakı)

Balveren beldesi: Abdulaziz Bayram

Kasrik beldesi: Mehmet Şanlı

Kumçatı beldesi: Ekrem Demir

Beytüşşebap: Habip Aşan

Cizre: Eşref Müjde

Güçlükonak: Bahattin Aktuğ

Fındık Beldesi: Abdulselam İmre

İdil: İsmail Genç

Karalar beldesi: Halef İnan

Sırtköy beldesi: Abdulkadir Balıca

Silopi: İbrahim Tayşun

Çalışkan beldesi: Nadir Tosun

Başverimli beldesi: Medeni Tatar

Görümlü beldesi: Ruşen Tellioğlu

Uludere: Sait Ürek

Hilal beldesi: Cevher Benek

Uzungeçit beldesi: Cemil Yıldız

Şenoba beldesi: Alihan Babat

Cumhuriyet Halk Partisi

Şırnak: Osman Can

Balveren beldesi: Ahmet Ertak

Kasrik beldesi: Nedim Bilik

İdil: Fikret Ağırman

Karalar beldesi: Ekrem Sağlam

Silopi: Cemal Cengiz

Başverimli beldesi: Süleyman Bayrak

Çalışkan beldesi: Hasan Mete

Görümlü beldesi: Muhsin Özdemir

Uludere: Salih Tanık

Şenoba beldesi: Sabri Babat

Uzungeçit beldesi: Ramazan Karasu

Halkların Demokratik Partisi

Şırnak: Hişyar Uysal


Beytüşşebap: Cahit Özkan


Güçlükonak: M. Emin Kılıç


Kumçatı beldesi: Dursun Çakır


Sırtköy beldesi: Mehmet Ballicak


Balveren beldesi: Musa Sidar


Cizre: Mehmet Ziriğ

Silopi: Sülayman Şavluk

İdil: Niyazi Çevrim

Fındık beldesi: Ahmet İmre

Uludere: Selahattin Ürün

İYİ Parti

Şırnak: Hacı Özer

Cizre: Ali Mungan


İdil: Metin Yetik


Güçlükonak: Rıdvan Oğur


Fındık beldesi: Ramazan İlhan


Silopi: Serhat Açıl


Uludere: Raşit Babat

Saadet Partisi

Şırnak: Orhan Ürün

Balveren beldesi: İlyas bilir

Kasrik beldesi: Metin Şanlı

Kumçatı beldesi: Ahmet Yasin Fırat

Uludere: Mücahit Sarımsakçı

Hilal beldesi: Çağrı Kandemir

Şenoba beldesi: Tayyip Emre Erdem

Uzungeçit beldesi: Cangir Bayram

Beytüşşebap : Abdullah Enes

Cizre: Feyroz Bozkurt

Güçlükonak: Uğur Güzel

Fındık Beldesi: Necmettin Fatih Altıntaş

İdil: Yasin Bakır

Karalar beldesi: Hasan Turgut

Sırtköy beldesi: Mehmet Esen

Silopi: Enes Yılmaz

Başverimli beldesi: Mehmet Enes Akkumu

Çalışkan beldesi: Mehmet Sadullah Güven İdil,Cizre,Şırnak
Kaynak: AA