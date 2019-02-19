Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Manisa
'da, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Manisa'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi Akhisar
: Hüseyin Eryüksel
(Cumhur İttifakı) Ahmetli
: Ahmet Alhan
(Cumhur İttifakı) Demirci
: Selami Selçuk
(Cumhur İttifakı) Gölmarmara
: Kamil Öz
(Cumhur İttifakı) Gördes
: Muhammet Akyol
(Cumhur İttifakı) Kırkağaç
: Yaşar İsmail Gedüz
(Cumhur İttifakı) Köprübaşı
: Regaip Topuz (Cumhur İttifakı) Saruhanlı
: Burhan Tezcan (Cumhur İttifakı) Soma
: Ali Tulup
(Cumhur İttifakı) Şehzadeler
: Ömer Faruk Çelik
(Cumhur İttifakı) Yunusemre
: Mehmet Çerçi
(Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Akhisar: Besim Dutlulu
(Millet İttifakı) Alaşehir
: Ahmet Öküzcüoğlu (Millet İttifakı)
Gölmarmara: Birol Bak
(Millet İttifakı)
Saruhanlı: Zeki Bilgin
(Millet İttifakı) Sarıgöl
: Emrah
Eroğlu (Millet İttifakı) Turgutlu
: Çetin Akın
(Millet İttifakı)
Ahmetli: Mehmet Eryürek
(Millet İttifakı) Salihli
: Mazlum Nurlu
(Millet İttifakı)
Soma: Abdullah Saka
(Millet İttifakı)
Kırkağaç: Şerif Ozan İre (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Manisa Büyükşehir Belediyesi: Cengiz Ergün
(Cumhur İttifakı)
Alaşehir: Ali Uçak
(Cumhur İttifakı) Kula
: Hüseyin Tosun
(Cumhur İttifakı)
Salihli: Zeki Kayda
(Cumhur İttifakı)
Sarıgöl: Necati Selçuk
(Cumhur İttifakı) Selendi
: Nurullah Savaş
(Cumhur İttifakı)
Turgutlu: Turgay Şirin
(Cumhur İttifakı)
Halkların Demokratik Partisi
Manisa Büyükşehir Belediyesi: Naci Sönmez
ve Hatice
Aslan
Şehzadeler: Hasret Aslan
ve Kasım Ağduk
Yunusemre: Hasret Arslan ve Fuat Şengül
İYİ Parti
Manisa Büyükşehir Belediyesi: Orkun Şıktaşlı
(Millet İttifakı)
Demirci: Haluk Şenyurt
(Millet İttifakı)
Gördes: Mesut Efe (Millet İttifakı)
Köprübaşı: Fatih
Taşlı (Millet İttifakı)
Kula: Selim Aşkın
(Millet İttifakı)
Selendi: Yasin Dumlupınar
(Millet İttifakı)
Şehzadeler: İsa Özdemir (Millet İttifakı)
Yunusemre: Kürşat Mithat Özkan (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Manisa Büyükşehir Belediyesi: Murat Yaşar
Güner
Akhisar: Ali Dursun
Ahmetli: İbrahim Köse
Alaşehir: Nurin Özkan
Şehzadeler: Abdullah Yılmaz
Yunusemre: Olgun Oktay Demircam
Salihli: Hüseyin Çetin
Turgutlu: Hasan Çağlın
Kırkağaç: Ahmet Koçak
Soma: Mehmet Tombalak
Sarıgöl: Fatih Güner
Kula: Hasan Hüseyin
Yağcı
Saruhanlı: Suat Yılmaz
Gördes: Uğur Tekdemir
Demirci: Mehmet Önal
Selendi: Abdullah Yılmaz
Gölmarmara: Hasan Çağlak
Köprübaşı: Adem Avcı
Demokrat Parti
Manisa Büyükşehir Belediyesi: Şule Tunalı
Şehzadeler: Uğur Kıraloğlu
Yunusemre: İsmail Taşkıran
Demokratik Sol Parti
Manisa Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Gündüz
Şehzadeler: Tarık Cehvel,
Yunusemre: Tülin Öz
Manisa
Kaynak: AA