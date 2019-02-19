Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

İzmir'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.<br><br>İzmir'de siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle: <br><br>Adalet ve Kalkınma Partisi<br><br>İzmir Büyükşehir Belediyesi: Nihat Zeybekci (Cumhur İttifakı)<br><br>Balçova: Evrim Özen (Cumhur İttifakı)<br><br>Bayındır: Uğur Demirezen (Cumhur İttifakı)<br><br>Bayraklı: Ali Aslan (Cumhur İttifakı)<br><br>Bergama: Hakan Koştu (Cumhur İttifakı)<br><br>Beydağ: Ogün Asil Aydoğdu (Cumhur İttifakı)<br><br>Bornova: Reşat Gençtürk (Cumhur İttifakı)<br><br>Buca: Mustafa Arslan (Cumhur İttifakı)<br><br>Çiğli: Okan Korkmaz (Cumhur İttifakı)<br><br>Gaziemir: Nazmi Yılmaz (Cumhur İttifakı)<br><br>Güzelbahçe: Burcu Dereci (Cumhur İttifakı)<br><br>Karabağlar: Bilal Doğan (Cumhur İttifakı)<br><br>Karaburun: Ferhan Eroğlu (Cumhur İttifakı)<br><br>Karşıyaka: Ayda Maç (Cumhur İttifakı)<br><br>Kemalpaşa: Arif Uğurlu (Cumhur İttifakı)<br><br>Kınık: Sadık Doğruer (Cumhur İttifakı)<br><br>Kiraz: Saliha Özçınar (Cumhur İttifakı)<br><br>Konak: Melek Eroğlu (Cumhur İttifakı)<br><br>Menderes: Bülent Soylu (Cumhur İttifakı)<br><br>Menemen: Durmaz Bayraktar (Cumhur İttifakı)<br><br>Ödemiş: Münir Bezmez (Cumhur İttifakı)<br><br>Seferihisar: Hamit Nişancı (Cumhur İttifakı)<br><br>Selçuk: Osman Başterzi (Cumhur İttifakı)<br><br>Tire: Selman İçelli (Cumhur İttifakı)<br><br>Torbalı: Adnan Yaşar Görmez (Cumhur İttifakı)<br><br>Urla: Adıgüzel Demirel (Cumhur İttifakı)<br><br>Cumhuriyet Halk Partisi<br><br>İzmir Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Tunç Soyer (Millet İttifakı)<br><br>Aliağa: Özcan Durmaz (Millet İttifakı)<br><br>Balçova: Mehmet Ali Çalkaya (Millet İttifakı)<br><br>Bayındır: Ufuk Sesli (Millet İttifakı)<br><br>Bayraklı: Serdar Sandal (Millet İttifakı)<br><br>Bergama: İdris Yavuz Yılmaz (Millet İttifakı)<br><br>Beydağ: Feridun Yılmazlar (Millet İttifakı)<br><br>Bornova: Mustafa İduğ (Millet İttifakı)<br><br>Buca: Erhan Kılıç (Millet İttifakı)<br><br>Çeşme: Ekrem Oran (Millet İttifakı)<br><br>Çiğli: Utku Gümrükçü (Millet İttifakı)<br><br>Dikili: Adil Kırgöz (Millet İttifakı)<br><br>Foça: Fatih Gürbüz (Millet İttifakı)<br><br>Gaziemir: Halil Arda (Millet İttifakı)<br><br>Güzelbahçe: Mustafa İnce (Millet İttifakı)<br><br>Karabağlar: Muhittin Selvitopu (Millet İttifakı)<br><br>Karaburun: İlkay Girgin Erdoğan (Millet İttifakı)<br><br>Karşıyaka: Cemil Tugay (Millet İttifakı)<br><br>Kemalpaşa: Rıdvan Karakayalı (Millet İttifakı)<br><br>Kınık: Ahmet Özkan (Millet İttifakı)<br><br>Konak: Abdül Batur (Millet İttifakı)<br><br>Menderes: Mustafa Kayalar (Millet İttifakı)<br><br>Menemen: Serdar Aksoy (Millet İttifakı)<br><br>Narlıdere: Ali Engin (Millet İttifakı)<br><br>Ödemiş: Mehmet Eriş (Millet İttifakı)<br><br>Seferihisar: İsmail Yetişkin (Millet İttifakı)<br><br>Selçuk: Filiz Ceritoğlu Şengel (Millet İttifakı)<br><br>Torbalı: İsmail Uygur (Millet İttifakı)<br><br>Urla: İbrahim Burak Oğuz (Millet İttifakı)<br><br>Milliyetçi Hareket Partisi</br><br><br>Aliağa: Serkan Acar (Cumhur İttifakı)</br><br><br>Çeşme: Mustafa Cenger (Cumhur İttifakı)</br><br><br>Dikili: Buğra Akın (Cumhur İttifakı)</br><br><br>Foça: Serdar Mersinli (Cumhur İttifakı)</br><br><br>Narlıdere: Süleyman Kocabıyık (Cumhur İttifakı)<br><br>İYİ Parti<br><br>Kiraz: Mehmet Emin Avşar (Millet İttifakı)<br><br>Tire: Atakan Duran (Millet İttifakı)<br><br>Büyük Birlik Partisi<br><br>Bornova: Mehmet Yalçın Emre<br><br>Bergama: Namık Kemal Eroğlu<br><br>Balçova: Mehmet Aktaş<br><br>Bayraklı: Hacı İbrahim Kireşçi<br><br>Tire: Erkan Etçi<br><br>Demokratik Sol Parti<br><br>İzmir Büyükşehir Belediyesi: Selçuk Karakülçe<br><br>Bornova: Sedat Anavatan<br><br>Buca: İsmail Hakkı Bekiroğlu<br><br>Çiğli: Abdurahman Tekin<br><br>Güzelbahçe: Kemal Cem Pülten<br><br>Karşıyaka: Okan Adatepe<br><br>Konak: Ali Sami Er<br><br>Narlıdere: Erdoğan Ezgi<br><br>Aliağa: Osman Kocabıyık<br><br>Çeşme: Ufuk Çankaya<br><br>Dikili: İsmail Can Polat<br><br>Karaburun: Dinçer Özlüoğlu<br><br>Kemalpaşa: Savaş Memiş<br><br>Kınık: Ali Göktaş<br><br>Kiraz: Salim Özkarataş<br><br>Menderes: Nedim Yaşar Gürsoy<br><br>Ödemiş: Özgür Köksal<br><br>Seferihisar: Suna Çabuk<br><br>Selçuk: Hüseyin Kireç<br><br>Tire: Tayfur Çiçek<br><br>Torbalı: Behaettin Karaca<br><br>Urla: Oya Kahraman<br><br>Bayraklı: Ali Atıf Şen<br><br>Vatan Partisi<br><br>İzmir Büyükşehir Belediyesi: Rifat Mutlu<br><br>Aliağa: Hasan Şahin<br><br>Balçova: Necati Ağralı<br><br>Bayındır: İsmail Babahan<br><br>Bayraklı: Hasan Atilla Türköz<br><br>Bergama: Mehmet Feyzi Demirtaş<br><br>Beydağ: Hüseyin Çakıcı<br><br>Bornova: Cengiz Çakır<br><br>Buca: İsa Şenol<br><br>Çeşme: Hakan Ortabaş<br><br>Çiğli: Bülent Şahin<br><br>Dikili: Mehmet Albayrak<br><br>Foça: Esin Hatırlı<br><br>Gaziemir: Cumhur Işık Atabay<br><br>Güzelbahçe: H. Cengiz Erşen<br><br>Karabağlar: Abdullah Karşılayan<br><br>Karaburun: Orhan Bulunmaz<br><br>Karşıyaka: Hüseyin Cem Zeren<br><br>Kemalpaşa: Hasan Ali Karşılayan<br><br>Kınık: Sefa Köken<br><br>Kiraz: Meltem Ayvalı<br><br>Konak: Bülent Karagöz<br><br>Menderes: Birkan Burkan<br><br>Menemen: Baittin Erbey<br><br>Narlıdere: Gazi Kendigelen<br><br>Ödemiş: Abdullah Özoğlu<br><br>Seferihisar: Veli Bozkaya<br><br>Selçuk: Levent Özciğer<br><br>Tire: Nevin Odabaş<br><br>Torbalı: Muzaffer Yıldırımer<br><br>Urla: Cenap Yener<br><br>Saadet Partisi<br><br>İzmir Büyükşehir Belediyesi: Şerafettin Kılıç<br><br>Aliağa: İsmet Topal<br><br>Balçova: Seyfullah Özbek<br><br>Bayındır: Ayhan Bilgi<br><br>Bayraklı: Vedat Kolukısı<br><br>Bergama: Halit Gül<br><br>Beydağ: Mustafa Bekar<br><br>Bornova: İbrahim Orakçı<br><br>Buca: Ceren Kara<br><br>Çeşme: Zahit Yıldız<br><br>Çiğli: Muhsin Gircude<br><br>Dikili: Mustafa İnan<br><br>Foça: Paşali Feyiz<br><br>Gaziemir: Ömer Çağlar<br><br>Güzelbahçe: Osman Tunç<br><br>Karabağlar: Mümin Baştürk<br><br>Karaburun: Zekeriya Yılmaz<br><br>Karşıyaka: Hatice Değerli<br><br>Kemalpaşa: Mehmet Ali Özüdoğru<br><br>Kınık: Selim Özcan<br><br>Kiraz: Mesut Sertkaya<br><br>Konak: Mustafa Erduran<br><br>Menderes: Hamza Demir<br><br>Menemen: Servet Yıldız<br><br>Narlıdere: Halil Yalçınkaya<br><br>Ödemiş: Şahap Bozkurt<br><br>Seferihisar: Zehra Çakar<br><br>Selçuk: Mine Güzel<br><br>Tire: Mehmet Ekmen<br><br>Torbalı: Kasım Ocak<br><br>Urla: Harun Güneş