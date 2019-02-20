Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Aydın'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.<br><br>Aydın'da siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle: <br><br>Adalet ve Kalkınma Partisi: <br><br>Aydın Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Savaş (Cumhur İttifakı)<br><br>Bozdoğan: Ufuk Altıntaş (Cumhur İttifakı)<br><br>Buharkent: Mehmet Erol (Cumhur İttifakı)<br><br>Çine: Celal Özden (Cumhur İttifakı)<br><br>Didim: Mümin Kamacı (Cumhur İttifakı)<br><br>Kuşadası: Fuat Akdoğan (Cumhur İttifakı)<br><br>Koçarlı: Nedim Kaplan (Cumhur İttifakı)<br><br>Kuyucak: Metin Ertürk (Cumhur İttifakı)<br><br>Köşk: Nuri Güler (Cumhur İttifakı)<br><br>Sultanhisar: Ertegün Ünal (Cumhur İttifakı)<br><br>Yenipazar: Suat Menderes (Cumhur İttifakı)<br><br>Cumhuriyet Halk Partisi<br><br>Aydın Büyükşehir Belediyesi: Özlem Çerçioğlu (Millet İttifakı)<br><br>Efeler: Mehmet Fatih Atay (Millet İttifakı)<br><br>Didim: Deniz Atabay (Millet İttifakı)<br><br>Kuşadası: Ömer Günel (Millet İttifakı)<br><br>Söke: Levent Tuncel (Millet İttifakı)<br><br>Bozdoğan: Tümer Apaydın (Millet İttifakı)<br><br>Koçarlı: Mutlu Öztürk (Millet İttifakı)<br><br>Karacasu: Mustafa Büyükyapucu (Millet İttifakı)<br><br>Sultanhisar: Osman Yıldırımkaya (Millet İttifakı)<br><br>Karpuzlu: Tuğrul Ozan (Millet İttifakı)<br><br>Yenipazar: Mehmet Yüsran Erden (Millet İttifakı)<br><br>Çine: Enver Salih Dinçer (Millet İttifakı)<br><br>Germencik: Fuat Öndeş (Millet İttifakı)<br><br>Halkların Demokratik Partisi<br><br>İncirliova: Fikret kaya<br><br>Köşk: Tayfun Suh<br><br>Nazilli: Eşref Tunç<br><br>Milliyetçi Hareket Partisi<br><br>Nazilli: Haluk Alıcık (Cumhur İttifakı)<br><br>Efeler: Ümmet Akın (Cumhur İttifakı)<br><br>Söke: Beliğ Azbazdar (Cumhur İttifakı)<br><br>İncirliova: Gürşat Kale (Cumhur İttifakı)<br><br>Germencik: İsmet Akın (Cumhur İttifakı)<br><br>Karacasu: Zeki İnal (Cumhur İttifakı)<br><br>Karpuzlu: Hilmi Dönmez (Cumhur İttifakı)<br><br>İYİ Parti<br><br>Nazilli: Kürşat Engin Özçam (Millet İttifakı)<br><br>Buharkent: Yusuf Vural (Millet İttifakı)<br><br>Köşk: Veli Tuna (Millet İttifakı)<br><br>İncirliova: İsmail Kule (Millet İttifakı)<br><br>Kuyucak: Kemal Emir (Millet İttifakı)<br><br>Vatan Partisi: <br><br>Aydın Büyükşehir Belediyesi: Yalçın Büyükdağlı<br><br>Yenipazar: Mehmet Babacan<br><br>Kuyucak: İrfan Ülkü<br><br>Karacasu: Mehmet Ali Çiçek<br><br>Nazilli: Afet Gök Heuschele<br><br>Bozdoğan: Uğur Ayka<br><br>Buharkent : Can Karabalcı<br><br>Sultanhisar : Numan Terzioğlu<br><br>Köşk: Osman Terzi<br><br>Efeler : Gökhan Doğan<br><br>Karpuzlu: Tevfik Uslu<br><br>İncirliova: Zerrin Tosun<br><br>Koçarlı : Onur Altınkaynak<br><br>Germencik: Veli Gelir<br><br>Söke: Mehmet Baydoğan<br><br>Kuşadası: İbrahim Ergün<br><br>Didim: Deniz Pekşen<br><br>Çine: Bahti Akar<br><br>Saadet Partisi: <br><br>Aydın Büyükşehir Belediyesi: Fatih Karahan<br><br>Demokratik Sol Parti<br><br>Aydın Büyükşehir Belediyesi: Süleyman Hışıroğlu<br><br>Demokrat Parti: <br><br>Efeler: Mesut Özakcan<br><br>Söke: Süleyman Toyran