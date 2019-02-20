Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Yalova'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Yalova'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Yalova: Yusuf Ziya Öztabak (Cumhur İttifakı)
Altınova: Metin Oral
Armutlu: Mehmet Birkan
Çınarcık: Numan Soyer
Çiftlikköy: Ali Murat Silpagar
Termal: Sinan Acar
Cumhuriyet Halk Partisi
Yalova: Vefa Salman (Millet İttifakı)
Altınova: Yasemin Fazlaca
Armutlu: Ali Çetinkaya
Çınarcık: Avni Kurt
Çiftlikköy: Nedim Güler
Termal: Selçuk Can Uslu
Halkların Demokratik Partisi
Yalova: Semra Gönenç ve Yüksel Akın
Milliyetçi Hareket Partisi
Altınova: Eyüp Ata
Armutlu: Mustafa Tokat
Çınarcık: Harun Yorulmaz
Çiftlikköy: İsa Yılmaz
Termal: Burak Sevengil
İYİ Parti
Altınova: Boler Arslan
Armutlu: Arif Ürgüp
Çiftlikköy: Metin Dağ
Termal: İbrahim Taner
Saadet Partisi
Yalova: Resul Genç
Altınova: Mustafa Aydın
Armutlu: Osman Yılmaz
Çınarcık: Yaşar Başkan
Çiftlikköy: İbrahim Haberal
Termal: Doğan Doğru
- Bağımsız Türkiye Partisi
Yalova: Rahmi Baltacı
Altınova: Güven Göle
Armutlu: Abdülkadir Durak
Çınarcık: Ramazan Ganiler
Çiftlikköy: Erdal Akyüz
Termal: Beyzanur Durak
Vatan Partisi
Yalova: Fatma Jülide Keskin
Çınarcık: Ayşegül Aydın
Çiftlikköy: Hakkı Yıldırım
Demokrat Parti
Yalova: Rıdvan Acar
Demokratik Sol Parti
Yalova: İbrahim Yumuşak
Türkiye Komünist Partisi
Yalova: Hülya Yıldız
Hülya Yıldız,Yalova
Kaynak: AA