20 Şubat 2019, 13:41
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Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Eskişehir'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Eskişehir'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Eskişehir'de, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Burhan Sakallı (Cumhur İttifakı)

Tepebaşı: Hasan Tuç

Odunpazarı: Volkan Doğan

Alpu: Rafet Demirtaş

Sarıcakaya: Hüseyin Çam

İnönü: Kadir Bozkurt

Günyüzü: Menderes Durgut

Mihalgazi: Zeynep Akgün

Mahmudiye: Mustafa Arslan

Sivrihisar: Hamid Yüzügüllü

Beylikova: Özkan Alp

Seyitgazi: Hasan Kalın

Han: Vedat Çeliker

Cumhuriyet Halk Partisi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Yılmaz Büyükerşen (Millet İttifakı)

Tepebaşı: Ahmet Ataç

Odunpazarı: Kazım Kurt

Han: Erdal Şanlı

Mahmudiye: İshak Gündoğan

Alpu: Gürbüz Güller

Seyitgazi: Uğur Tepe

Beylikova: Tolga Savaş

Çifteler: Zehra Konakçı

İnönü: İsmail Karaköse

Sarıcakaya: Şafak Atay

Mihalgazi: Bülent Durna

Milliyetçi Hareket Partisi

Çifteler: Kadir Bıyık (Cumhur İttifakı)

Mihalıççık: Ali Yörük (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti

Odunpazarı: Salih Karabacak

Mihalıççık: Serdar Ulucan (Millet İttifakı)

Sivrihisar: Hüseyin Cantaş (Millet İttifakı)

Saadet Partisi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Levent Baştürk

Tepebaşı: İsmail Satekin

Odunpazarı: İbrahim Halil Büyükeren

Alpu: Ali Ulvi Büyükkıdan

Beylikova: Sercan Gözegir

Çifteler: Hamdi Tabanlı

Günyüzü: Yücel İpek

Han: Sezer Özçesoy

İnönü: Zeliha Çuhadaroğlu

Mahmudiye: Nihat Yılmaz

Mihalgazi: Mehmet Bekar

Mihalıççık: Murat Kavak

Sarıcakaya: Suat Diri

Seyitgazi: Turgay Koçyiğit

Sivrihisar: İdris Kaçar

Büyük Birlik Partisi

Günyüzü: Üstün Ünlü

Mahmudiye: Hatice Çelik İlközen

Sivrihisar: Mehmet Çini

Mihalgazi: Yusuf Sakarya

Han: Ertuğrul Kıvanç Koç

Beylikova: Ali Fuat Doğru

Seyitgazi: Fuat Gündüz

Sarıcakaya: Savaş Özbek

Demokrat Parti

Tepebaşı: Şükrü Ketenci

Odunpazarı: Serdar Demirhan

Sivrihisar: Habil Dökmeci

Alpu: Feride Bakşır

Mahmudiye: Fazıl Yıldırım

İnönü: Hasan Hüseyin Kaya

Demokratik Sol Parti

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Dilara Tambova

Tepebaşı: Erdal Ersoy

Odunpazarı: Fatih Altaş

Alpu: Salih Güven

Çifteler: Sevilay Alçı

İnönü: Engin Çamoğlu

Mahmudiye: Barış Özkartal

Mihalgazi: Atilla Yalçın Yetişenel

Sarıcakaya: Kazım Kayar

Seyitgazi: Erhan Ersoy

Sivrihisar: Mustafa Somuncu

Bağımsız Türkiye Partisi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Ağırdil

Tepebaşı: Mustafa Çobanoğlu

Odunpazarı: Celal Öz

Seyitgazi: Mehmet Bural

Alpu: Emine Kufacı

Beylikova: Ahmet Demir

Çifteler: Tayyibe Demet Pulcu

Han: Yücel Özbek

Günyüzü: Cemal Akdemir

Mahmudiye: Gülbin Arslan

Mihalıççık: Beyza Garaçoğlu

Sivrihisar: Abdurrahman İbiş

Mihalgazi: Seda Ağırdil

Sarıcakaya: Demet Çobanoğlu

İnönü: Alhan Oral

Vatan Partisi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Raif Eşkinat

Tepebaşı: Temel Aras

Odunpazarı: Mustafa Erdönmez

Alpu: Yavuz Mansur Akyol

Beylikova: Cengiz Çatıcı

Çifteler: Mesut Tuna

Günyüzü: Selahattin Öter

Han: Demet Uğur Yetkin

İnönü: İbrahim Aydoğan

Mahmudiye: Hüseyin Günhan

Mihalgazi: Sedat Sümbül

Mihalıççık: Mehmet Süzen

Sarıcakaya: Erdoğan Fıratlı

Seyitgazi: Meserret Doğan

Sivrihisar: Ahmet Karatepe

Türkiye Komünist Partisi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Fatih Beyaztaş Fatih Beyaztaş,Eskişehir
Kaynak: AA