Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Eskişehir'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Eskişehir'de, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Burhan Sakallı (Cumhur İttifakı)
Tepebaşı: Hasan Tuç
Odunpazarı: Volkan Doğan
Alpu: Rafet Demirtaş
Sarıcakaya: Hüseyin Çam
İnönü: Kadir Bozkurt
Günyüzü: Menderes Durgut
Mihalgazi: Zeynep Akgün
Mahmudiye: Mustafa Arslan
Sivrihisar: Hamid Yüzügüllü
Beylikova: Özkan Alp
Seyitgazi: Hasan Kalın
Han: Vedat Çeliker
Cumhuriyet Halk Partisi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Yılmaz Büyükerşen (Millet İttifakı)
Tepebaşı: Ahmet Ataç
Odunpazarı: Kazım Kurt
Han: Erdal Şanlı
Mahmudiye: İshak Gündoğan
Alpu: Gürbüz Güller
Seyitgazi: Uğur Tepe
Beylikova: Tolga Savaş
Çifteler: Zehra Konakçı
İnönü: İsmail Karaköse
Sarıcakaya: Şafak Atay
Mihalgazi: Bülent Durna
Milliyetçi Hareket Partisi
Çifteler: Kadir Bıyık (Cumhur İttifakı)
Mihalıççık: Ali Yörük (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti
Odunpazarı: Salih Karabacak
Mihalıççık: Serdar Ulucan (Millet İttifakı)
Sivrihisar: Hüseyin Cantaş (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Levent Baştürk
Tepebaşı: İsmail Satekin
Odunpazarı: İbrahim Halil Büyükeren
Alpu: Ali Ulvi Büyükkıdan
Beylikova: Sercan Gözegir
Çifteler: Hamdi Tabanlı
Günyüzü: Yücel İpek
Han: Sezer Özçesoy
İnönü: Zeliha Çuhadaroğlu
Mahmudiye: Nihat Yılmaz
Mihalgazi: Mehmet Bekar
Mihalıççık: Murat Kavak
Sarıcakaya: Suat Diri
Seyitgazi: Turgay Koçyiğit
Sivrihisar: İdris Kaçar
Büyük Birlik Partisi
Günyüzü: Üstün Ünlü
Mahmudiye: Hatice Çelik İlközen
Sivrihisar: Mehmet Çini
Mihalgazi: Yusuf Sakarya
Han: Ertuğrul Kıvanç Koç
Beylikova: Ali Fuat Doğru
Seyitgazi: Fuat Gündüz
Sarıcakaya: Savaş Özbek
Demokrat Parti
Tepebaşı: Şükrü Ketenci
Odunpazarı: Serdar Demirhan
Sivrihisar: Habil Dökmeci
Alpu: Feride Bakşır
Mahmudiye: Fazıl Yıldırım
İnönü: Hasan Hüseyin Kaya
Demokratik Sol Parti
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Dilara Tambova
Tepebaşı: Erdal Ersoy
Odunpazarı: Fatih Altaş
Alpu: Salih Güven
Çifteler: Sevilay Alçı
İnönü: Engin Çamoğlu
Mahmudiye: Barış Özkartal
Mihalgazi: Atilla Yalçın Yetişenel
Sarıcakaya: Kazım Kayar
Seyitgazi: Erhan Ersoy
Sivrihisar: Mustafa Somuncu
Bağımsız Türkiye Partisi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Ağırdil
Tepebaşı: Mustafa Çobanoğlu
Odunpazarı: Celal Öz
Seyitgazi: Mehmet Bural
Alpu: Emine Kufacı
Beylikova: Ahmet Demir
Çifteler: Tayyibe Demet Pulcu
Han: Yücel Özbek
Günyüzü: Cemal Akdemir
Mahmudiye: Gülbin Arslan
Mihalıççık: Beyza Garaçoğlu
Sivrihisar: Abdurrahman İbiş
Mihalgazi: Seda Ağırdil
Sarıcakaya: Demet Çobanoğlu
İnönü: Alhan Oral
Vatan Partisi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Raif Eşkinat
Tepebaşı: Temel Aras
Odunpazarı: Mustafa Erdönmez
Alpu: Yavuz Mansur Akyol
Beylikova: Cengiz Çatıcı
Çifteler: Mesut Tuna
Günyüzü: Selahattin Öter
Han: Demet Uğur Yetkin
İnönü: İbrahim Aydoğan
Mahmudiye: Hüseyin Günhan
Mihalgazi: Sedat Sümbül
Mihalıççık: Mehmet Süzen
Sarıcakaya: Erdoğan Fıratlı
Seyitgazi: Meserret Doğan
Sivrihisar: Ahmet Karatepe
Türkiye Komünist Partisi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Fatih Beyaztaş
Fatih Beyaztaş,Eskişehir
Kaynak: AA