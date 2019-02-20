Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Ağrı'da, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Kentte bazı siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Ağrı Merkez: Savcı Sayan (Cumhur İttifakı)
Doğubayazıt: Ertuğrul Eryılmaz
Diyadin: Salih Yaşar
Taşlıçay: İsmet Taşdemir
Eleşkirt: Aytekin Arslan
Hamur: Cezmi Ergül
Tutak: Yavuz Özcan
Patnos: Mehmet Hanifi Alır
Cumhuriyet Halk Partisi
Ağrı Merkez: Ahmet Meriç
Doğubayazıt: Fesih Maral
Diyadin: Abidin Yenigün
Taşlıçay: Kutbettin Tekgül
Eleşkirt: Yılmaz Polat
Hamur: Muzaffer Ademi
Tutak: Erkan Sayan
Patnos: Lokman Çetin
Milliyetçi Hareket Partisi
Doğubayazıt: Feyaz Bilen
Diyadin: Ahmet Şimşek
Taşlıçay: Sinan Aydemir
Eleşkirt: Mehmet Fatih Yerlikaya
Hamur: Can Alper Aktaş
Tutak: Coşkun Aytekin
Patnos: Aydın Şimşek
Halkların Demokratik Partisi
Ağrı Merkez: Abdurrahman Doğar
Doğubayazıt: Yıldız Acar
Diyadin: Betül Yaşar
Taşlıçay: Yusuf Aladağ
Eleşkirt: Rıfat Yerlikaya
Hamur: Cemal Akar
Tutak: Selma Şahin
Patnos: Müşerref Geçer
İYİ Parti
Ağrı Merkez: Taner Söylemez
Diyadin: Rıza Karakuş
Patnos: Hamdullah Denizhan
Tutak: Süleyman Çetin
Saadet Partisi
Ağrı Merkez: Mehmet Erat
Doğubayazıt: Necip Yel
Diyadin: Erol Ergül
Eleşkirt: Ramazan Yakut
Hamur: İsmet Aslan
Tutak: Mehmet Sena Durğut
Patnos: Abdulhalik Taşkın
Abdulhalik Taşkın,Ağrı
Kaynak: AA