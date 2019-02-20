20 Şubat 2019, 14:39
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Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Ağrı'da, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Ağrı'da, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Kentte bazı siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Ağrı Merkez: Savcı Sayan (Cumhur İttifakı)

Doğubayazıt: Ertuğrul Eryılmaz

Diyadin: Salih Yaşar

Taşlıçay: İsmet Taşdemir

Eleşkirt: Aytekin Arslan

Hamur: Cezmi Ergül

Tutak: Yavuz Özcan

Patnos: Mehmet Hanifi Alır

Cumhuriyet Halk Partisi

Ağrı Merkez: Ahmet Meriç

Doğubayazıt: Fesih Maral

Diyadin: Abidin Yenigün

Taşlıçay: Kutbettin Tekgül

Eleşkirt: Yılmaz Polat

Hamur: Muzaffer Ademi

Tutak: Erkan Sayan

Patnos: Lokman Çetin

Milliyetçi Hareket Partisi

Doğubayazıt: Feyaz Bilen

Diyadin: Ahmet Şimşek

Taşlıçay: Sinan Aydemir

Eleşkirt: Mehmet Fatih Yerlikaya

Hamur: Can Alper Aktaş

Tutak: Coşkun Aytekin

Patnos: Aydın Şimşek

Halkların Demokratik Partisi

Ağrı Merkez: Abdurrahman Doğar

Doğubayazıt: Yıldız Acar

Diyadin: Betül Yaşar

Taşlıçay: Yusuf Aladağ

Eleşkirt: Rıfat Yerlikaya

Hamur: Cemal Akar

Tutak: Selma Şahin

Patnos: Müşerref Geçer


İYİ Parti

Ağrı Merkez: Taner Söylemez

Diyadin: Rıza Karakuş

Patnos: Hamdullah Denizhan

Tutak: Süleyman Çetin

Saadet Partisi

Ağrı Merkez: Mehmet Erat

Doğubayazıt: Necip Yel

Diyadin: Erol Ergül

Eleşkirt: Ramazan Yakut

Hamur: İsmet Aslan

Tutak: Mehmet Sena Durğut

Patnos: Abdulhalik Taşkın Abdulhalik Taşkın,Ağrı
Kaynak: AA