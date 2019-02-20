Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Balıkesir'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.<br><br>Balıkesir'de, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle: <br><br>Adalet ve Kalkınma Partisi<br><br>Balıkesir Büyükşehir Belediyesi: Yücel Yılmaz (Cumhur İttifakı)<br><br>Altıeylül: Hasan Avcı (Cumhur İttifakı)<br><br>Karesi: Dinçer Orkan (Cumhur İttifakı)<br><br>Bandırma: Alp Bostancı (Cumhur İttifakı)<br><br>Bigadiç: İsmail Avcu (Cumhur İttifakı)<br><br>Burhaniye: Necdet Uysal (Cumhur İttifakı)<br><br>Dursunbey: Ramazan Bahçavan (Cumhur İttifakı)<br><br>Erdek: Turan Gün (Cumhur İttifakı)<br><br>Gömeç: Kazım Aslan (Cumhur İttifakı)<br><br>Gönen: Erdinç Odabaşı (Cumhur İttifakı)<br><br>Havran: Emin Ersoy (Cumhur İttifakı)<br><br>İvrindi: Yusuf Cengiz (Cumhur İttifakı)<br><br>Kepsut: İsmail Cankul (Cumhur İttifakı)<br><br>Manyas: İbrahim Koman (Cumhur İttifakı)<br><br>Marmara: Süleyman Aksoy (Cumhur İttifakı)<br><br>Savaştepe: Turhan Şimşek (Cumhur İttifakı)<br><br>Sındırgı: Ekrem Yavaş (Cumhur İttifakı)<br><br>Susurluk: Şükrü Gür (Cumhur İttifakı)<br><br>Cumhuriyet Halk Partisi<br><br>Altıeylül: Esin Balıbek (Millet İttifakı)<br><br>Karesi: Levent Tellioğlu (Millet İttifakı)<br><br>Ayvalık: Rahmi Gençer (Millet İttifakı)<br><br>Balya: Orhan Gaga (Millet İttifakı)<br><br>Bandırma: Tolga Tosun (Millet İttifakı)<br><br>Burhaniye: Ali Kemal Deveciler (Millet İttifakı)<br><br>Edremit: Selman Hasan Arslan (Millet İttifakı)<br><br>Erdek: Hüseyin Sarı (Millet İttifakı)<br><br>Gömeç: Mehmet İrem Himam (Millet İttifakı)<br><br>Gönen: İbrahim Palaz (Millet İttifakı)<br><br>Havran: Bedri Şahin (Millet İttifakı)<br><br>Manyas: Tancan Barçın (Millet İttifakı)<br><br>Marmara: Yakup Aksu (Millet İttifakı)<br><br>Sındırgı: Tuncay Öztürk (Millet İttifakı)<br><br>Halkların Demokratik Partisi<br><br>Balıkesir Büyükşehir Belediyesi: Ali Kenanoğlu<br><br>Milliyetçi Hareket Partisi<br><br>Ayvalık: Nazmi Başaran (Cumhur İttifakı)<br><br>Balya: Osman Kılıç (Cumhur İttifakı)<br><br>Edremit: Tuncay Kılıç (Cumhur İttifakı)<br><br>İYİ Parti<br><br>Balıkesir Büyükşehir Belediyesi: İsmail Ok (Millet İttifakı)<br><br>Bigadiç: Davut Uzuner (Millet İttifakı)<br><br>Dursunbey: Mehmet Yarma (Millet İttifakı)<br><br>İvrindi: Aydın Cihan (Millet İttifakı)<br><br>Kepsut: Anıl Eren (Millet İttifakı)<br><br>Savaştepe: Osman Özgür Alaca (Millet İttifakı)<br><br>Susurluk: Nurettin Güney (Millet İttifakı)<br><br>- Saadet Partisi<br><br>Balıkesir Büyükşehir Belediyesi: Selim Sait Terzioğlu<br><br>Altıeylül: Halil Uçar<br><br>Karesi: Yusuf Seren<br><br>Ayvalık: Serdar Yılmaz<br><br>Balya: Yasin Erol<br><br>Bandırma: Ekrem Süzen<br><br>Bigadiç: Hasan Karaduman<br><br>Burhaniye: Fatih Ölmez<br><br>Dursunbey: Fatih Karaca<br><br>Edremit: Ahmet Pınar<br><br>Erdek: Mustafa Köse<br><br>Gömeç: Ahmet Aygören<br><br>Gönen: Mehmet Taban<br><br>Havran: Sinan Başaran<br><br>İvrindi: Hüseyin Güllühan<br><br>Kepsut: Mustafa Hıdır<br><br>Manyas: Mehmet Aslan<br><br>Marmara: Süheyb Balaban<br><br>Savaştepe: Ali Karakaş<br><br>Sındırgı: Ahmet Ay<br><br>Susurluk: Murat Savut