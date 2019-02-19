Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında - Adana

Adana'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.</br><br><br>Adana'da siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları, partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerine göre şöyle: <br><br>Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)<br><br>Seyhan: Fikret Yeni (Cumhur İttifakı)<br><br>Ceyhan: Ali Alper Boydak (Cumhur İttifakı)<br><br>Yüreğir: Mehmet Fatih Kocaispir (Cumhur İttifakı)<br><br>Aladağ: Mustafa Akgedik (Cumhur İttifakı)<br><br>Tufanbeyli: Remzi Ergü (Cumhur İttifakı)<br><br>- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)<br><br>Büyükşehir Belediyesi: Zeydan Karalar (Millet İttifakı)<br><br>Ceyhan: Kadir Aydar (Millet İttifakı)<br><br>Çukurova: Soner Çetin (Millet İttifakı)<br><br>Seyhan: Akif Kemal Akay (Millet İttifakı)<br><br>Yüreğir: Kamuran Karaca (Millet İttifakı)<br><br>İmamoğlu: Kasım Karaköse (Millet İttifakı)<br><br>Karataş: Mehmet Yıldız (Millet İttifakı)<br><br>Pozantı: Şenol Eroğlu (Millet İttifakı)<br><br>Yumurtalık: Erdinç Altıok (Millet İttifakı)<br><br>- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)<br><br>Büyükşehir Belediyesi: Hüseyin Sözlü (Cumhur İttifakı)<br><br>Çukurova: Yusuf Baş (Cumhur İttifakı)<br><br>Sarıçam: Bilal Uludağ (Cumhur İttifakı)<br><br>İmamoğlu: Gazi Adamhasan (Cumhur İttifakı)<br><br>Kozan: Nihat Atlı (Cumhur İttifakı)<br><br>Feke: Ahmet Sel (Cumhur İttifakı)<br><br>Saimbeyli: Mustafa Saim Gökçe (Cumhur İttifakı)<br><br>Yumurtalık: Türkeş Filik (Cumhur İttifakı)<br><br>Pozantı: Mustafa Çay (Cumhur İttifakı)<br><br>Karataş: Necip Topuz (Cumhur İttifakı)<br><br>İYİ PARTİ<br><br>Aladağ: Halil Şahan (Millet İttifakı)<br><br>Feke: Özdoğan Atasever (Millet İttifakı)<br><br>Karaisalı: Veli Durak (Millet İttifakı)<br><br>Kozan: Musa Öztürk (Millet İttifakı)<br><br>Pozantı: Mehmet Can (Millet İttifakı)<br><br>Saimbeyli: Hakan Atasever (Millet İttifakı)<br><br>Sarıçam: Mehmet Koca (Millet İttifakı)<br><br>Yumurtalık: Mustafa Kara (Millet İttifakı)<br><br>Saadet Partisi</br><br><br>Büyükşehir Belediyesi: Hacı Mehmet Çevik<br><br>Ceyhan: Sezai Şimşek<br><br>Çukurova: İbrahim Ethem Can<br><br>Feke: Cumhur Ersöz<br><br>İmamoğlu: Vedat Menemencioğlu<br><br>Karataş: Durmuş Sarıgül<br><br>Kozan: Kazım Özgan<br><br>Pozantı: İsmail Aktaş<br><br>Saimbeyli: Enes Tahsin Ayhan<br><br>Sarıçam: Murat Ünal<br><br>Seyhan: Ahmet Tüfekçibaşı<br><br>Tufanbeyli: Gazi Keskin<br><br>Yumurtalık: Şerafettin Özözen<br><br>Yüreğir: Mehmet Acar<br><br>- Büyük Birlik Partisi<br><br>Kozan: Gürdal Topal<br><br>Feke: Burhan Şengül<br><br>Karaisalı: Murat Gürışık<br><br>Ceyhan: Recep Akşak<br><br>Tufanbeyli: Mehmet Öztürk<br><br>Saimbeyli: Selami Ekici<br><br>Yumurtalık: Hacı Atmaca<br><br>- Demokrat Parti</br><br><br>İmamoğlu: Kadir Altunköse<br><br>Çukurova: Bülent Alper<br><br>Demokratik Sol Parti: </br><br><br>Büyükşehir Belediyesi: Çağrı Bağatur<br><br>Sarıçam: Celal Güven<br><br>- Bağımsız: </br><br><br>Büyükşehir Belediyesi: Cem Akarsu