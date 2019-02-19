19 Şubat 2019, 21:56
»»

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında - Bolu

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında - Bolu

Bolu'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Bolu'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Bolu'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Bolu: Fatih Metin (Cumhur ittifakı)

Dörtdivan: Hasan Uzunoğlu

Gerede: Mustafa Allar

Göynük: Kemal Kazan

Kıbrıscık: Osman Cabgu

Mengen: Zeki Ozulluoğlu

Mudurnu: Vedat Özkan

Seben: Fatih Kavak

Yeniçağa: Recayi Çağlar

- Cumhuriyet Halk Partisi

Bolu: Tanju Özcan (Millet İttifakı)

Dörtdivan: İlyas Özalp (Millet İttifakı)

Göynük: Necdet Yıldıran (Millet İttifakı)

Kıbrıscık: Emin Tekemen (Millet İttifakı)

Mengen: Turhan Bulut (Millet İttifakı)

Mudurnu: Mehmet İnegöl (Millet İttifakı)

Yeniçağa: Adan Güngör (Millet İttifakı)

- Halkların Demokratik Partisi

Bolu: Aslı Yolci, Güner Yavuz

- Milliyetçi Hareket Partisi

Dörtdivan: Durmuş Ünal

Gerede: Ramazan Güler

Göynük: Ahmet Çankaya

Kıbrıscık: Ersin Ercan

Mengen: Ali Budak

Mudurnu: Necdet Türker

Seben Hakan Cankurtaran

Yeniçağa: Mustafa Zeki Egeci

- İYİ Parti

Gerede: Orhan Ünaldı (Millet İttifakı)

Seben: Enver Erkaygusuz (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi

Bolu: Turan Kılınç

Dörtdivan: Mustafa Yeler

Gerede: Muzaffer Boyacı

Göynük: Faruk Binay

Kıbrıscık: Mahmut Belge

Mengen: Salih Erkan

Mudurnu: Gökhan Yılmaz

Seben: Ünal Güngör

Yeniçağa: Yahya Doğanay

- Büyük Birlik Partisi

Gerede: Ahmet Emin Serin

- Bağımsız Türkiye Partisi

Bolu: Suat Hayri Sapmaz

Dörtdivan: Zeliha Ağladıoğlu

Gerede: İsmail İnceayan

Göynük: Mustafa Yağcı

Kıbrıscık: Sonat Ataman

Mengen: Necati Yağcı

Mudurnu: İsmail Dedeoğlu

Seben: Savaş Yener

Yeniçağa: Mesut Dikici

- Türkiye Komünist Partisi

Bolu: Cihan Sezer belediye başkan adayı,Cihan Sezer,Bolu
Kaynak: AA