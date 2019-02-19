19 Şubat 2019, 22:34
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Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında - Erzincan

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında - Erzincan

Erzincan'da 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Erzincan'da 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Kentte, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları, partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerine göre şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Erzincan: Cemalettin Başsoy

Kemah: Osman Öner

İliç: Mustafa Gürbüz

Kemaliye : Erdem Atmaca

Tercan: Lokman Gültekin

Çayırlı: Atınç Bahadır


Otlukbeli: Vahdet Ercan

Refahiye: Çakmak Paçacı


Üzümlü: Ahmet Sazlı

Cumhuriyet Halk Partisi

Erzincan: İsmail Taş

Kemah: Ali Sin

İliç: Gökmen Yıldırım


Kemaliye : Soner Coşkun


Tercan: Derya Kırdım

Otlukbeli: Hacı Yeşildağ


Refahiye: Yavuz Dumanlı


Üzümlü: Elif İnci Utlu

Milliyetçi Hareket Partisi


Erzincan: Bekir Aksun


Kemah: Osman Kemal Aslan

İliç: Hamza Buran

Kemaliye : Mehmet Karaman

Tercan: Mehmet Yılmaz

Çayırlı: Oktay Efe

Otlukbeli: Yusuf Tektaş

Refahiye: Cevdet Çınar

Üzümlü: Şeref Oruç


İYİ Parti

Çayırlı: Birol Bahadır (Millet İtifakı)


Refahiye: Güngör Kutlu

Üzümlü: Fahri Şimşek




Saadet Partisi


Erzincan: Muharrem Altay

Kemah: Hanife Payalan

İliç: Celal Demir


Kemaliye : Mehmet Olgunöz


Tercan: Halil İbrahim Bulut


Çayırlı: Tamer Atalay


Otlukbeli: Ömer Gök


Refahiye: Abdullah Suphi Aydın


Üzümlü: Naci Kılıç

Büyük Birlik Partisi

Erzincan: Aşkın Kırık

Kemaliye: Gürkan Uluçay belediye başkan adayı,Erzincan
Kaynak: AA