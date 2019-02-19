Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında - Gümüşhane

Gümüşhane
'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Kentte siyasi partilerin İl ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle
Adalet ve Kalkınma Partisi
Gümüşhane: Ercan Çimen Torul
: Nidai Köroğlu Kürtün
: Ahmet Kanat
Köse: Şerif Aygün Kelkit
(Cumhur İttifakı): Aziz Nas Şiran
: Yavuz Altıparmak
Cumhuriyet Halk Partisi
Gümüşhane: Bedri Ağaç
Torul: Ali Osman
Araz
Kürtün: Mahmut Çağlayan
Köse: Aday yok
Kelkit: Osman Yeğin
Şiran: Hüseyin Kaya
Milliyetçi Hareket Partisi
Gümüşhane: Sabri Varan
Torul: Evren
Evrim Özdemir
Kürtün: Enver Şen
Köse: Turgay Kesler
Şiran: Mutlu Özel
İYİ Parti
Gümüşhane: Mustafa Canlı
Saadet Partisi
Gümüşhane: Şerif Erdal
Torul: Hüseyin Yıldırım
Kürtün: Mehmet Bedirhan Aktaş
Köse: Yusuf Korkmaz
Kelkit: Sıtkı Yazıcı
Şiran: Hayrettin Kılıç
Demokratik Sol Parti
Gümüşhane: Sibel Küçükkapdan
Gümüşhane
Kaynak: AA