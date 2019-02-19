Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında -Isparta

Isparta'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Isparta'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Isparta: Şükrü Başdeğirmen
Aksu: Veli Kahraman
Atabey: Tevfik Atasoy
Eğirdir: Veli Gök
Gelendost: Mehmet Sezgin
Gönen: Vedat Kaya
Keçiborlu: Yusuf Murat Parlak
Senirkent: Kadir Heybeli
Sütçüler: Mustafa Üstün
Şarkikaraağaç: İsa Çarkacı
Uluborlu: Mehmet Ünverdi
Yalvaç: Mustafa Eren
Yenişarbademli: Mehmet Özata
Cumhuriyet Halk Partisi
Aksu: Ali Kaya
Eğirdir: Mehmet Kaş
Gönen: Osman Kesmen
Senirkent: Ercan Yalçın
Yalvaç: Erkan Ünal
Yenişarbademli: Mustafa Erdem
Milliyetçi Hareket Partisi
Isparta: Yusuf Ziya Günaydın
Aksu: Süleyman Uzun
Atabey: Aziz Eraslan
Eğirdir: Mustafa Baş
Gelendost: Ömer Kolbaşı
Gönen: Ahmet Kaya
Keçiborlu: Osman Gürsel Türksoy
Senirkent: Ali Kalay
Sütçüler: Mustafa Rıdvan Ertan
Yenişarbademli: Mehmet Keleş
Şarkikaraağaç: Sefa Arıkan
Yalvaç: Halil Hilmi Tütüncü
Uluborlu: Ali İhsan Akar
İYİ Parti
Isparta: Gökmen Gökmenoğlu
Atabey: Hasan Tosun
Eğirdir: Tuba Karaca
Gelendost: Mustafa Özmen
Keçiborlu: İsmail Demir
Senirkent: Nurullah Cabaoğlu
Sütçüler: Arif Demirkaya
Şarkikaraağaç: Niyazi Cirit
Uluborlu: Aziz Tuna
Yalvaç: Tekin Bayram
Saadet Partisi
Isparta: Faruk Algınkılıç
Aksu: Ömer Demir Alay
Atabey: Ömer Ilğın
Eğirdir: Hasan Kaya
Gelendost: Ali Demirbağ
Gönen: Süleyman Zengi
Keçiborlu: Ali Yavuz
Senirkent: Yasin Çetin
Sütçüler: Gasım Aybay
Şarkikaraağaç: Mustafa Kulaklı
Uluborlu: Ali Soyçiçek
Yalvaç: Mücahid Gülcan
Yenişarbademli: Ramazan Şehber Arslan
belediye başkan adayı,Isparta
Kaynak: AA