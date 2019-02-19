Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında - Siirt

Siirt'te 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.<br><br>Siirt'te, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle: </br><br><br>Adalet ve Kalkınma Partisi<br><br>Siirt: Ali İlbaş (Cumhur İttifakı)<br><br>Kurtalan: Nevzat Karaatay<br><br>Eruh: Cevher Çiftçi </br><br><br>Pervari: Tayyar Özcan </br><br><br>Şirvan: Necat Cellek </br><br><br>Baykan: Mehmet Ali Erol </br><br><br>Tillo: İdham Aydın<br><br>Cumhuriyet Halk Partisi </br><br><br>Siirt: Şakir Sula </br><br><br>Kurtalan: Necat Ayaz </br><br><br>Pervari: Şevket Beytekin </br><br><br>Şirvan: Mehmet Otağ </br><br><br>Baykan: Kadir Taşkın<br><br>Halkların Demokratik Partisi </br><br><br>Siirt: Berivan Helen Işık </br><br><br>Kurtalan: Baran Akgül </br><br><br>Eruh: Celile Babaoğlu </br><br><br>Pervari: İhsan Gülmak </br><br><br>Baykan: Remzi Sarsılmaz </br><br><br>Milliyetçi Hareket Partisi </br><br><br>Kurtalan: Bedirhan Lale </br><br><br>Eruh: Bayram Demir </br><br><br>Pervari: Mehmet Sait Kandemir </br><br><br>Şirvan: Deniz Cellek </br><br><br>Baykan: Hasan Söyüncü </br><br><br>Tillo: Fırat Çokan<br><br>İYİ Parti<br><br>Siirt: Ahmet Özgür<br><br>Kurtalan: Lokman Dilek </br><br><br>Eruh: Resul Güneş </br><br><br>Pervari: İsmail Bilen </br><br><br>Şirvan: Yusuf İncecik </br><br><br>Baykan: Metin Söyüncü </br><br><br>Tillo: Davut Dalkılıç </br><br><br>Saadet Partisi</br><br><br>Siirt: Seyfettin Kol</br><br><br>Kurtalan: Furkan Öcal</br><br><br>Eruh: Mehmet Muhdi Dağtekin</br><br><br>Pervari: Süleyman Poyraz</br><br><br>Şirvan: Refik Öztürkan</br><br><br>Baykan: Zeki Göktaş</br><br><br>Tillo: Mustafa Kaçmaz