19 Şubat 2019, 21:04
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Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında - Siirt

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında - Siirt

Siirt'te 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Siirt'te 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Siirt'te, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:


Adalet ve Kalkınma Partisi

Siirt: Ali İlbaş (Cumhur İttifakı)

Kurtalan: Nevzat Karaatay

Eruh: Cevher Çiftçi


Pervari: Tayyar Özcan


Şirvan: Necat Cellek


Baykan: Mehmet Ali Erol


Tillo: İdham Aydın

Cumhuriyet Halk Partisi


Siirt: Şakir Sula


Kurtalan: Necat Ayaz


Pervari: Şevket Beytekin


Şirvan: Mehmet Otağ


Baykan: Kadir Taşkın

Halkların Demokratik Partisi


Siirt: Berivan Helen Işık


Kurtalan: Baran Akgül


Eruh: Celile Babaoğlu


Pervari: İhsan Gülmak


Baykan: Remzi Sarsılmaz


Milliyetçi Hareket Partisi


Kurtalan: Bedirhan Lale


Eruh: Bayram Demir


Pervari: Mehmet Sait Kandemir


Şirvan: Deniz Cellek


Baykan: Hasan Söyüncü


Tillo: Fırat Çokan

İYİ Parti

Siirt: Ahmet Özgür

Kurtalan: Lokman Dilek


Eruh: Resul Güneş


Pervari: İsmail Bilen


Şirvan: Yusuf İncecik


Baykan: Metin Söyüncü


Tillo: Davut Dalkılıç


Saadet Partisi


Siirt: Seyfettin Kol


Kurtalan: Furkan Öcal


Eruh: Mehmet Muhdi Dağtekin


Pervari: Süleyman Poyraz


Şirvan: Refik Öztürkan


Baykan: Zeki Göktaş


Tillo: Mustafa Kaçmaz Mustafa Kaçmaz,Siirt
Kaynak: AA