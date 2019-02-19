19 Şubat 2019, 21:40
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Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında - Zonguldak

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında - Zonguldak

Zonguldak'ta, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Zonguldak'ta, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Zonguldak'ta, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Zonguldak: Ömer Selim Alan

Ereğli: Erol Şahin

Alaplı: Mehmet Celil Uzun


Çaycuma: Ahmet Güral Karayılmaz


Devrek: Sezai Bükrü


Kozlu: Ali Bektaş


Kilimli: Kamil Altun


Gökçebey: Mustafa Çetinoğlu

Cumhuriyet Halk Partisi

Zonguldak: Şenol Şanal (Millet İttifakı)

Ereğli: Halil Posbıyık


Alaplı: Nuri Tekin


Çaycuma: Bülent Kantarcı


Devrek: Çetin Bozkurt


Kozlu: Cengiz Bank


Kilimli: Ali Aslankılıç


Gökçebey: Cem Oktay

Milliyetçi Hareket Partisi

Zonguldak: Hamdi Ayan


Ereğli: Telat Şeker


Alaplı: Ali Demir


Çaycuma: Haydar Oruç


Devrek: Ahmet Akdemir


Kozlu: Murat Gülsever


Kilimli: Fatih Kaldırım


Gökçebey: Adem Ayvacık

İYİ Parti


Ereğli: Ali Kaya


Çaycuma: Nusret Yakıcı


Devrek: Yaşar Ocakçı


Kozlu: Hüdai Dökmeci


Kilimli: Erdinç Kargidan


Gökçebey: Vedat Öztürk

Saadet Partisi

Zonguldak: Mehmet Yaman

Ereğli: Gökhan Göktaş

Alaplı: Erhan Uslu

Çaycuma: Sedat Başoğlu

Devrek: Mehmet Özmekik

Kozlu: Samet Güngör

Kilimli: Hüseyin Topalahmetoğlu

Gökçebey: Erol Bayrak

Büyük Birlik Partisi

Ereğli: Hüseyin Uysal

Alaplı: Erhan Uslu

Çaycuma: Zülfikar Uçar

Devrek: Ercan Filizer

Kozlu: Adem Çetin

Kilimli: Hasan İslam

Demokratik Sol Parti

Zonguldak: Nurhan Başoğlu

Kozlu: Birgül Ertek

Çaycuma: Soner Çınar

Ereğli: Burak Müftüoğlu

Alaplı: İrfan Türkyılmaz

Gökçebey: Didem Günaydın

Devrek: Çilem Girgin Başoğlu

Kilimli: Murat Dursun belediye başkan adayı,Murat Dursun,Zonguldak
Kaynak: AA