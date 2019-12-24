Geçici Hayvan Bakımevi Kampüs Patileri topluluğunu ağırladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin can dostlar için 3 Milyon 715 Bin TL'ye yapımını tamamladığı ve Türkiye'nin sayılı barınaklarından birisi olan Geçici Hayvan Bakımevini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Kampüs Patileri Topluluğu üyesi 35 öğrenci ziyaret etti.



'Bilgilendirme ve Sosyo-Kültürel Çalışmalar' kapsamında MSKÜ Kampüs Patileri Topluluğu üyesi 35 öğrenci ile ortak bir çalışma yürüten Geçici Hayvan Bakımevi personeli, Hayvan Bakımevi içerisinde yer alan yıpranmış su kaplarını zımpara ile temizleyerek yeniden boyadı.



Etkinliğe katılım sağlayan MSKÜ öğrencileri Geçici Hayvan Bakımevinde bulunan sağlıklı ve engelli kedi ile köpeklerle de zaman geçirme şansı buldu. Ayrıca bakımevinde kedi parkının çevre düzenlemesine de gönüllü olarak katılan topluluk üyeleri, Geçici Hayvan Bakımevi ve çalışma şekli, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, hayvanların davranışları, hayvan sever olmak ve bulaşıcı hastalıklar konularında da bilgi aldılar.



Kedi Evi yapımına da katkı verdiler



Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde bulunan kedi parkına



soğuk ve aşırı sıcaklarda getirilen sahipsiz yavru kedilerin ve yaşlı, engelli kedilerin güven içerisinde barınarak vakit geçirecekleri bir kedi evi yapıldı. Kampüs Patileri topluluğu üyeleri kedi parkının çevre düzenlemesine de katkı sağladılar. - MUĞLA

Kaynak: İHA