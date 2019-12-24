Haberler » Güncel » Geçici Hayvan Bakımevi Kampüs Patileri topluluğunu ağırladı - Haber

Geçici Hayvan Bakımevi Kampüs Patileri topluluğunu ağırladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin can dostlar için 3 Milyon 715 Bin TL'ye yapımını tamamladığı ve Türkiye'nin sayılı barınaklarından birisi olan Geçici Hayvan Bakımevini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Kampüs Patileri Topluluğu üyesi 35 öğrenci ziyaret etti.

24.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:09 Geçici Hayvan Bakımevi Kampüs Patileri topluluğunu ağırladı
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin can dostlar için 3 Milyon 715 Bin TL'ye yapımını tamamladığı ve Türkiye'nin sayılı barınaklarından birisi olan Geçici Hayvan Bakımevini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Kampüs Patileri Topluluğu üyesi 35 öğrenci ziyaret etti.

'Bilgilendirme ve Sosyo-Kültürel Çalışmalar' kapsamında MSKÜ Kampüs Patileri Topluluğu üyesi 35 öğrenci ile ortak bir çalışma yürüten Geçici Hayvan Bakımevi personeli, Hayvan Bakımevi içerisinde yer alan yıpranmış su kaplarını zımpara ile temizleyerek yeniden boyadı.

Etkinliğe katılım sağlayan MSKÜ öğrencileri Geçici Hayvan Bakımevinde bulunan sağlıklı ve engelli kedi ile köpeklerle de zaman geçirme şansı buldu. Ayrıca bakımevinde kedi parkının çevre düzenlemesine de gönüllü olarak katılan topluluk üyeleri, Geçici Hayvan Bakımevi ve çalışma şekli, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, hayvanların davranışları, hayvan sever olmak ve bulaşıcı hastalıklar konularında da bilgi aldılar.

Kedi Evi yapımına da katkı verdiler

Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde bulunan kedi parkına

soğuk ve aşırı sıcaklarda getirilen sahipsiz yavru kedilerin ve yaşlı, engelli kedilerin güven içerisinde barınarak vakit geçirecekleri bir kedi evi yapıldı. Kampüs Patileri topluluğu üyeleri kedi parkının çevre düzenlemesine de katkı sağladılar. - MUĞLA

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:50   Azerbaycan'da atçılık sporunun gelişmesine katkısı dolayısıyla AA'ya ödül - Haber
17:50   Bayburt'ta "Aktif Yaşlılık Projesi" tamamlandı - Haber
17:50   Adana'da yargılanan eski asker 4 FETÖ sanığının duruşması - Haber
17:48   Orhangazi'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Haber
17:42   TÜKDES Genel Başkanından 'su zammı' açıklaması - Haber
17:10   Konya'da 242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında 1 milyon liradan fazla zarar meydana geldi - Haber
16:56   Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti - Haber
16:55   Freni boşalan tır beş aracı biçti - Haber
16:52   Kayıp kızından gelen videoyu gören anne, hayatının şokunu yaşadı! - Haber
16:33   Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor - Haber
24.12.2019 17:55:15