"Geçici koruma altında 3,6 milyondan fazla Suriyeli bulunuyor"

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sinan Yıldız, "Ülkemizde farklı statülerde yaşamaya devam eden yabancıların 3,6 milyondan fazlasını geçici koruma altındaki Suriyeliler oluşturuyor. Ayrıca çok sayıda Irak, Afganistan, Pakistan ve Orta Asya uyruklu yabancı ülkemizde bulunuyor." dedi.

Yıldız, bir otelde düzenlenen "Mülteci Alanında İyi Uygulamalar" konferansında yaptığı konuşmada, hiç kimsenin evinden ve memleketinden ayrılıp başka bir ülkeye sığınmak zorunda kalmadığı bir dünya temenni ettiğini söyledi.

Göç konusunda dünya genelinde zor bir dönemden geçildiğini belirten Yıldız, bu sorunun köküne inilmesi gerektiğini ifade etti. Artık daha fazla insanın göç hareketlerine konu olduğuna dikkati çeken Yıldız, etkilenen ülke sayısının da arttığını aktardı.

Mehmet Sinan Yıldız, insanları ülkelerinden bir başka ülkeye göç etmeye iten birçok unsurun bulunduğunu vurgulayarak, "İçinde bulunduğumuz süreçte küresel düzeyde meydana gelen çatışmalarda yaşanan hadiseler nedeniyle zorunlu göç hareketlerinde ciddi artışlar olmakta. Bu noktada da son dönemde en çok etkilenen ülke Türkiye." diye konuştu.

Anadolu topraklarının tarih boyunca göç akımlarına tanık olduğunu ve göçmenlere ev sahipliği yaptığını belirten Yıldız, özellikle son yıllardaki ekonomik ve siyasi istikrar dolayısıyla Türkiye'nin bir cazibe merkezi haline geldiğini anlattı.

Türkiye'nin, dünyanın en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülkesi konumunda olduğuna dikkati çeken Yıldız, şunları kaydetti:

"Ülkemizde farklı statülerde yaşamaya devam eden yabancıların 3,6 milyondan fazlasına geçici koruma altındaki Suriyeliler oluşturuyor. Ayrıca çok sayıda Irak, Afganistan, Pakistan ve Orta Asya uyruklu yabancı da ülkemizde bulunuyor. Türkiye, göç eden kişilerin bir yandan güvenliklerini ve temel insani ihtiyaçlarını en hızlı biçimde yerine getirmeye çalışırken, bir yandan da beraberinde getirdikleri tüm kültürel kodları ve geçmişlerine duydukları bağı sürdürerek yaşayabilecekleri bir yaşam alanına sahip olmalarını temin etmeye çalışmaktadır."

Programda, Hayata Destek Derneği Direktörü Sema Genel Karaosmanoğlu, Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) Türkiye Ofisi Başkanı Claudia Amaral ve Almanya Büyükelçiliği İş Geliştirme Müsteşarı Manuel Paulus da göç konusuyla ilgili bir konuşma yaptı.

Üç gün sürecek programda, "Çocuk Koruma", "Temel Hak ve Hizmetlere Erişim" ve "Cinsel ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet" başlıklı paneller düzenlenecek.

Konferans, 26 Eylül Perşembe günü sona erecek.

Kaynak: AA