Geciken öğrenciyi sınava polis yetiştirdi

Geciken öğrenciyi sınava polis yetiştirdiBURDUR'da sınava gireceği okula geç kalan bir kız öğrenciyi, sınava polis ekipleri yetiştirdi.

28.06.2020 12:55 | Son Güncelleme: 28.06.2020 14:02
Geciken öğrenciyi sınava polis yetiştirdi
BURDUR'da sınava gireceği okula geç kalan bir kız öğrenciyi, sınava polis ekipleri yetiştirdi.
Burdur merkez Atatürk Mahallesi'nde oturan ve Çayboyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek bir kız öğrenci sınava yetişemeyeceğini anlayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, polisten yardım istedi. Öğrenci, polis ekipleri tarafından sınava gireceği Çayboyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ekip aracıyla getirilerek, yetiştirildi. Bazı öğrenciler de son anda koşarak sınava yetişti.
Burdur'da YKS'ye yaklaşık 6 bin öğrenci girdi. Sınav yapılan okullarda yüksek güvenlik önlemleri alındı. Öğrenciler elleri dezenfekte edildikten ve maskeleri olmayanlara maske verildikten sonra sınav salonlarına alındı. Geciken öğrenciyi sınava polis yetiştirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Burdur, Güncel, Haber

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