Geçim sıkıntısı eken aileye inek hediyesi

Elbistan ilçesine bağlı kırsal İğde Mahallesi'nde geçim sıkıntısı çeken bir aileye süt, yoğurt ve peynir üretip geçimlerini sağlamak için inek hediye edildi.

10.06.2020 18:18 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:52
Elbistan ilçesine bağlı kırsal İğde Mahallesi'nde geçim sıkıntısı çeken bir aileye süt, yoğurt ve peynir üretip geçimlerini sağlamak için inek hediye edildi.
İğde Gönül Köprüsü Platformu Başkanı Mehmet Önat'ın sosyal medyada ailenin durumuyla ilgili yaptığı paylaşım kısa süre içinde yanıt buldu.
Hayırseverlerce, ailenin durumuna kalıcı bir katkı sağlamak için inek hediye etme kararı alındı. Toplanan 10 bin 500 liraya inek alınarak aileye teslim edildi.
Platformu Başkanı Mehmet Önat, gelip geçici yardım yerine, ailenin geçimini sağlayabilecekleri bir yardımın daha mantıklı olduğunu düşünerek böyle bir karar aldıklarını söyledi.
Hayırsever vatandaşlarla aileye kalıcı bir çözüm bulmak adına, süt, yoğurt ve peynir satarak geçimlerini sağlamaları için 10 bin 500 liraya inek alarak hediye ettiklerini dile getiren Önat, ineği almalarında yardımını esirgemeyen hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.
İneğin hediye edildiği Abdulkadir ve Fatma Biçer çifti de kendilerinin geçimi için böylesin önemli bir hediyeden dolayı destek veren herkese teşekkür ettiğini belirtti. Geçim sıkıntısı eken aileye inek hediyesi

Kaynak: AA

Etiketler: Elbistan, İğde, Güncel, Haber

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