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Geçim zorluğu çeken ailelere yardım

İşadamı Ömer Faruk Tuna, koronavirüs dolayısıyla maddi zorluk çeken ailelere yardım etti.

31.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:22
Geçim zorluğu çeken ailelere yardım
İşadamı Ömer Faruk Tuna, koronavirüs dolayısıyla maddi zorluk çeken ailelere yardım etti.

Yurtiçi ve yurtdışında inşaat sektöründe büyük yatırımları bulunan işadamı Ömer Faruk Tuna, koronavirüs dolaysıyla maddi sıkıntı yaşayan 15-20 aileye düzenli olarak her gün gıda ve nakdi yardımında bulunduklarını ve bunu 300 aileye çıkarmayı düşündüklerini söyledi.

Zor günler yaşandığını ve herkesin kendi çevresindeki ihtiyaç sahiplerine yardım etmesi gerektiğini belirten Tuna, "Gerçekten çok felaket günler yaşıyoruz. Bizler bugün kendi sıcak evlerimizde bir şey almasak bir ay yetecek gıdamız var. Dolayısıyla bu acı ve zor günlerden geçerken herkes kendi çevresinde, kendi etrafında, kendi mahallesinde işinden olan, evsiz kalan varsa yardım elimizi uzatalım. Çok zengin olmanıza gerek yok. 1 kilo pirinç verebilirsiniz, 1 kilo patates verebilirsiniz. Biz bu çileleri yaşarken kendimizden çok şu anda muhtaç durumda olan insanların acısını hissetmek zorundayız. Gün, ülkem benim için ne yapabilirden çok ben ülkem için ne yapabilirim olmalıdır. İnsanı aziz kılan, fakirin derdini kendi derdi kabul edip yardıma koşmasıdır. Onların derdini kendi derdi olarak görmesidir" dedi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Geçim zorluğu çeken ailelere yardım - Ekonomi

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