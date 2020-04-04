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Geçimini papayadan sağlıyor

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde çiftçi Mehmet Mercan (64), 500 metrekare örtü altına diktiği 20 papaya ağacı ile geçimini sağlıyor.

04.04.2020 08:22 | Son Güncelleme: 04.04.2020 08:22
Geçimini papayadan sağlıyor

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde çiftçi Mehmet Mercan (64), 500 metrekare örtü altına diktiği 20 papaya ağacı ile geçimini sağlıyor. Bir ağaçtan yaklaşık 60 meyve hasat eden Mercan, tanesi 2,5 kilo ile 3 kilo arasında değişen meyvelerin kilosunu 10 TL'den satıyor.

Gazipaşa'da tropikal meyve üretimi muz ile başlarken, onu avokado takip ediyor. Bölgede mango, avokado, ejder meyvesi, papaya, pasiflora, Hindistan cevizi, longan, lichi, jambu, jackfruit, druian, whitesapote, black sapote, white sapote, karambola, wampei, cherymoya, atemoya, umbrella, roseapple, babilfruit, ketem billa, keyelmasi, napal eriği, kahve ağacı, fejualime, limon, kivi, gouva, çilek gouvasi, pomelo, budanın eli, finger lemon, kurt üzümü, pepino, altın çilek, kamkuat, groviola, yılan meyvesi, sapodilla, demir hindiba gibi 42 değişik türde ürünün yetiştiriciliği yapılıyor. Bu ürünler arasında bulunan papayanın, ilçede bahçeleşmesi 3 dekarla sınırlı. İlçedeki bazı bahçelerde 1-2 papaya ağacı bulunuyor.Gazipaşa Koru Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Mehmet Mercan, diktiği papaya ağaçlarından 2,5 yıldır meyve aldığını belirterek, "Ektiğimiz yıl meyve vermeye başlıyor. Papaya ağaçları ilk meyvelerini ağacın alt kısmından vermeye başlıyor. Bu ağacımız toplanmış bir ağaç. Bu yılki meyveler burada. 500 metrekare yere 20 tane ektim. Yılın 12 ayı meyve veriyor. Meyvenin tanesi 2,5 kilo ile 3 kilo arasında değişiyor. Bir ağaç 50 meyve veriyor. Bazı ağaçlar 60 meyveye kadar verim verebiliyor. Ağacın bakımına göre değişiyor. Fazla rutubet olmaması gerekiyor. Çok suyu sevmiyor. Kumlu toprakları seviyor" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Mercan, Gazipaşa, Ekonomi
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