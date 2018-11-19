Geçimini Pazarcılıkla Sağlıyor

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:09



19 Kasım 2018 Pazartesi 11:09

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Selime Ünal isimli kadın, geçimini 15 yıldır pazarcılık yaparak sağlıyor.60 yaşındaki Ünal, 15 yıldır Şaphane, Pazarlar ve Simav ilçe pazarlarına gittiğini ve kendi ürettiği peynir, tarhana, pekmez, kuru bakliyat gibi ürünleri sattığını belirtti.3 evlatlarını, eşinin çiftçilik kendisinin de pazarcılık yaparak iş güç sahibi yaptıklarını belirten Ünal, "2 evladımı evlendirdim. Kızım Nurhan'ı pazarcılık yaparak kazandığım parayla okutup doktor yaptım. Kızım hiç okulda kalmadı. Yüksek notlar aldı. Allah'a şükürler olsun okulunu bitirdi ve şimdi Manisa'da doktorluk mesleğini yapıyor. Çalışmaktan, pazarlarda tezgah açmaktan hiç bir zaman ah etmedim. Pazarcılık yapmasam kızım doktor olamazdı. Okul masrafları ağırdı. Haftada 3 gün ilçe pazarlarını gezerim. Diğer günler ise tereyağı, peynir, ve mevsimine göre organik ürünleri, satmak için evde hazırlarım. Eşim çiftçilik yapıp ürettir, ben o ürünleri de tezgahta satarım. Evlatlarım bırak çalışma deseler de yapamıyorum. Biz alıştık üretip satmaya. Ömrüm yettiğince pazarcılık mesleğime devam edeceğim" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA