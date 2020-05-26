Geçimlerini mangal kömürü yaparak sağlıyorlar - ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Bozkurt ailesi geçimlerini mangal kömürü üreterek sağlıyor.

26.05.2020 15:55 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:00
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Bozkurt ailesi geçimlerini mangal kömürü üreterek sağlıyor.
İlçeye bağlı İlyasfakı köyünde mart ve kasım ayları arasında toplanan ağaçlar mangal kömürüne dönüştürülmek üzere işleme alınıyor.
Kesilen ağaçlar kurulan ocaklarda 3 ile 4 hafta kontrollü şekilde ve başında nöbet tutularak yakılıp daha sonra soğutmaya bırakılıyor.
Meşe ve zeytin ağaçlarından yapılan mangal kömürü, geçirilen zorlu süreçlerin ardından paketlenip kullanıma hazır hale getiriliyor.
Elde edilen kömürler ardından kamyonlara yüklenip alıcılarına götürülerek satışa sunuluyor.
Kömür işletmesinin sorumlusu Yahya Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır mangal kömürü imal ettiklerini söyledi.
Bu işin baba meslekleri olduğunu anlatan Bozkurt, "Dağdan izinli olarak satın aldığımız odunları buraya getirip ocak şeklinde örüyoruz. Ateşledikten sonra öbek 11-12 gün zaman zarfında yanıyor, sonra temizleyip soğutup kömür olarak açıyoruz. Büyük şehirlerde belirli tüccar müşterilerimiz var onlara, bazen de diğer tüccarlara kendimiz satıyoruz. Kömürcülük Ayvacık bölgesinin geçim kaynağı. Odunun ağırlığına göre yanma süresi değişiyor. Bazen uzun bir süre alıyor bazen de kısa alıyor, odunların inceliğine kalınlığına göre değişiyor. 11-12 günlük bir zaman zarfında satış haline geliyor." dedi.
Bozkurt, 20 ton odundan 5 ton civarında mangal kömür elde ettiklerini sözlerine ekledi. Geçimlerini mangal kömürü yaparak sağlıyorlar - ÇANAKKALE

Kaynak: AA

Etiketler: Çanakkale, Ayvacık, Güncel, Haber

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