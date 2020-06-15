"Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi

Karantina döneminde konserleri iptal olduğu için geçinemediğini söyleyen Demet Akalın, önceki gün Okan Kurt'la farklı lüks araçlarla Nişantaşı'na geldi. Dişçiye geldiğini söyleyen Akalın "Çok ağrım var" diyerek hızla uzaklaştı.

15.06.2020 10:36 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:07

Ünlü popçu Demet Akalın ve Okan Kurt çifti önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Konserleri iptal olduğu için ekonomik zorluklar yaşadığını söyleyen Akalın'ın Kurt'la iki lüks araçla Nişantaşı'na gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

"ÇOK AĞRIM VAR"

Habertürk'te yer alan habere göre: Dişindeki dolgu düştüğü için tedaviye gelen Akalın, "Çok ağrım var. Dişlerimden dolayı bir haftadır doktora gidip, geliyorum. Aynı zamanda diyet de yapıyorum" dedi.

'Geçinemiyorum' diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farlı araçla Nişantaşı'na geldi

İKİ LÜKS ARAÇLA GELDİLER

Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle konserleri iptal olduğu için "Geçinemiyorum" açıklamasını yapan Demet Akalın'ın iki lüks araçla görüntülenmesi dikkat çekti. Çift, lüks araçlarını valeye bırakarak işlerini halletmek üzere uzaklaştı.

İkili, araçlarından indikten sonra maske takmayı da ihmal etmedi.

'Geçinemiyorum' diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farlı araçla Nişantaşı'na geldi
'Geçinemiyorum' diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farlı araçla Nişantaşı'na geldi
’Geçinemiyorum’ diyen Demet Akalın, Okan Kurt’la iki farklı araçla Nişantaşı’na geldi
Etiketler: Demet Akalın, Okan Kurt, Nişantaşı, Magazin, Haber
Yorumlar (21)
YAZIK YAZIK: ses desen ses yok, yetenek desen yetenek yok. mihribannnnnnn mihribannnnn
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CAN MANAY: Bu otoyola çok ucuz deyip yalakalık yapan şarkıcı değilmiydi
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HAYDARR: utanmaz sıkılmaz kişiliksiz demet hanım sen bu ülkede asgari ücret kaç para ekmek kaç lira sen acaba bunları biliyormusum senin bir ögle yemeginde ödedigin ücretle insanlar 1 ay geçiniyor
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