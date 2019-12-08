Haberler » 3. Sayfa » Geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakıma alınan doktor yaşam mücadelesi veriyor - Haberler

Geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakıma alınan doktor yaşam mücadelesi veriyor

Isparta'da görev yapan aile hekimi, geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan doktorun ailesi ve yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor.

08.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:36Geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakıma alınan doktor yaşam mücadelesi veriyor

'nın Yedişehitler Mahallesi'nde aile hekimi olarak görev yapan Doktor Osman Kahya, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı.

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ BAŞLADI

Geçirdiği beyin kanaması sonrası Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan doktorun yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Bunun üzerine doktor yoğun bakım servisine alınarak endişeli süreç başladı.

AİLESİ UMUTLU HABERİ BEKLİYOR

Yaşam mücadelesi verdiği öğrenilen doktorun ailesi ve yakınları umutlu bir bekliyor.


Süleyman Demirel Üniversitesi, Osman Kahya, Isparta, 3. Sayfa, Güncel

HABER YORUMLARI (1)
NUR:İyi olman dileğiyle!
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:42 AK Parti Hatay İl Danışma Meclisi Toplantısı - Haberler
16:34 Geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakıma alınan doktor yaşam mücadelesi veriyor - Haberler
16:33 Şehir Üniversitesi tartışması büyüyor! Selçuk Özdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bankalara talimat vermeli - Haberler
16:29 Kapkaç baronu yakalandı - Haberler
16:25 Öztürk Yılmaz CHP'yi eleştirdi, yeni parti hazırlıklarına değindi - Haberler
15:54 Erdoğan'dan İslam ülkelerine zekat tepkisi: En zenginle en fakir arasındaki fark 200 katı aşıyor - Haberler
15:26 MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın "Asker karısı gibi ağlıyor" sözlerine tepki yağdı - Haberler
13:38 Perinçek'ten yeni partilere gönderme: AK Parti içerisindeki Amerika'nın, Amerika tarafından AK Parti'den kopartılması operasyonu - Haberler
13:34 2 polisin, linçten kurtardıkları Ceren'in katilinin kaçmasını yaralı halde engellediği ortaya çıktı - Haberler
8.12.2019 17:00:19