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Geçirdiği kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki genç toprağa verildi

Geçirdiği kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki genç toprağa verildiBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan genç gözyaşları arasında toprağa verildi.

04.09.2019 20:54
Geçirdiği kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki genç toprağa verildi
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan genç gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaza geçtiğimiz günlerde Ahmet Akyollu Caddesi AVM kavşağı üzerinde meydana geldi. 16 yaşındaki Samet Durmuş'un kullandığı plakasız motosiklet, Yusuf B. idaresindeki 16 ADE 330 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü Samet D. metrelerce sürüklenerek kafasını yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bir haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören genç yaşam savaşını kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına hakim olmadı.
Lise 3. sınıfa geçen Samet Durmuş, bugün ikindi namazını müteakip Kırcaali Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Kabristanı'na defnedildi.
Geçirdiği kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki genç toprağa verildi

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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