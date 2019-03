Kaynak: İHA

Bilek güreşi sporcusu Davut Altuntaş , geçirdiği tüm sakatlıklara rağmen bilek güreşinden kopamıyor.Yaklaşık 3 yıl önce bilek güreşi müsabakası sırasında sağ kolundan sakatlanarak ameliyat olarak 1 yıl sonra tekrar müsabakalara katılan 41 yaşındaki Davut Altuntaş geçirdiği ameliyatın ardından 2 kez Türkiye Şampiyonluğu'nu kazandı. Altuntaş, son olarak 3-7 Mart 2019 tarihleri arasında Antalya 'da yapılan Türkiye ve Avrupa bilek güreşi şampiyonası milli takım seçmelerinde müsabaka sırasında sol kolundan sakatlanarak Trabzon 'daki Özel İmperial Hastanesinde tedavi altına alındı.Sakatlıklar yıldırmıyor Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde bilardo ve bilek güreşi antröneri olarak görev yapan Altuntaş bir an önce iyileşerek spora kaldığı yerden devam etmek istediğini belirterek sakatlıkların kendisini yıldırmayacağını söylüyor.Daha önce sakatlandığı kolunu ameliyat eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Hakan Çelik 'e bu defa sakatlandığı sol kolu için gelen Altuntaş, sabırsızlıkla bir an önce iyileşmeyi beklediğini söyledi. Altuntaş "Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanlığının Antalya'da 3-7 Mart 2019 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye ve Avrupa şampiyonası milli takım seçmelerine katıldım. Bu müsabakalarda talihsiz bir olay yaşadım. Üç yıl önce de aynısını sağ kolumdan yaşamıştım. Müsabaka sırasında sol 'biceps' kopmuştu. İmperial Hastanesinde Dr. Hakan Çelik'e ameliyat olduktan sonra 1 yıl sonra antrenmanlara başladım ve o kolumla 2 kez Türkiye şampiyonu oldum. Şimdi de tekrar Dr. Hakan Çelik tarafından sol kolum ameliyat edildi. Şu an sağlık durumum iyi. Sol kolum iyileştiği zaman inşallah spor hayatıma yine kaldığım yerden devam edeceğim" dedi.Pazu kasını kopardıKendisini 3 yıl içinde ikinci kez ameliyat eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Hakan Çelik ise yaptığı açıklamada "Davut bey bizim eski sporcumuz ve hastamız. Üç yıl önce bilek güreşi müsabakasında sağ biceps tendonunu yırttı. Yani pazu kasını kopardı. Başarılı ameliyatla tedavisini yaptık ve kısa dönemde spora geri döndü. Kendisi bizim yaptığımız pazu kasıyla şampiyon olduğunu söyledi. Bir kaç gün önce de diğer kolunda talihsizliği yaşadı. Başarılı bir ameliyatla tedavisini yaptık. İnşallah sağ kolundaki başarıyı sol kolunda da en kısa zamanda sağlayacak" diye konuştu. - TRABZON