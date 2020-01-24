Geçmeyen bacak ağrısı kanser habercisi olabilir

Kadınları rahim ağzı kanserine karşı uyaran Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Yıldız, geçmeyen ağrılara dikkat çekti. Çoğu kadının belirtileri görmezden gelip doktora gitmediğini söyleyen Yıldız, "Ancak bacakta ve sırtta geçmeyen ağrıların nedeni bile rahim ağzı kanseri olabilir. Erken teşhis diğer kanserlerde olduğu gibi rahim ağzı kanserinde de hayat kurtarıcıdır" dedi.

Rahim ağzı (serviks) kanseri kadınlar arasındaki en ölümcül kanser olarak gösteriliyor. Bu kanserin genel olarak 30 ila 45 yaşları arasındaki cinsel açıdan aktif kadınları etkilediğini ifade eden VM Medical Park Maltepe Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Yıldız, "Türkiye'de en sık görülen 8'inci kanser türü olup jinekolojik kanserler arasında ilk üçte yer alıyor. Serviks kanserinin kanıtlanmış en önemli nedeni ise yüksek riskli HPV virüsü" dedi.

EN ÖNEMLİ NEDENİ HPV VİRÜSÜ

HPV'nin çoğunlukla (yüzde 90 oranında) cinsel yolla bulaştığının altını çizen Op. Dr. Pınar Yıldız, "Vücudun çeşitli bölgelerinde (cinsel bölge kıllarında ve tırnaklarda), eşyalarda da virüs saptanmıştır. Prezervatif genital bölgeyi tamamen sarmadığı için mutlak bir koruma sağlamaz. Çoğu kadın virüse maruz kalındığında, bağışıklık sistemi vücudun virüsten zarar görmesini engeller. Ancak bazı kadınlarda virüs, yıllarca hayatta kalır. Bu virüsler, serviksin yüzeyindeki bazı hücrelerin, kanser hücreleri haline gelmesine neden olan süreci başlatır. HPV aşısı 2006 yılından beri dünyada yaygın olarak kullanılıyor. Aşı, kansere en sık sebep olan HPV 16 ve 18 tiplerine karşı yüzde 100 korunma sağlıyor" diye konuştu.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Serviks kanserinin erken evrelerinde tipik olarak bir belirti vermediğini söyleyen Op. Dr. Pınar Yıldız, "En sık klinik belirti cinsel ilişki sonrası oluşan vajinal kanamadır. Adet arası kanama, menopoz sonrası kanama gibi anormal vajinal kanama, sulu, pembe, soluk ve devamlı olan vajinal akıntı diğer belirtiler olabilir. Sırt veya bacakta ağrı, yorgunluk ve kilo kaybı gibi şikayetler de rahim ağzı kanserini işaret edebilir. Ancak bu belirtiler başka bir hastalıktan da kaynaklanabilir. Serviks kanseri oldukça yavaş gelişir, böylece belirtisiz dönem yıllar sürebilir. Bu nedenle düzenli jinekolojik muayeneye gitmek hayat kurtarıcı bir önlemdir" şeklinde konuştu.

DÜZENLİ KONTROL HAYAT KURTARIYOR

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Yıldız, erken teşhis ile rahim ağzı kanserinin tedavi edilebildiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Rahim ağzı kanserinden korunmanın iki tür yolu vardır. Bunlardan bir tanesi rahim ağzı kanser taraması olan smear testi, diğeri HPV aşısıdır. Yaşları 21 ile 30 arasında olan kadınlara 3 yılda bir smear, 31 ile 65 yaş arası kadınlara 3 yılda bir smear veya 5 yılda bir smear testi ile HPV testi yapılmalıdır. Serviks kanseri için tedavi seçenekleri kanserin evresine bağlıdır. Erken evrelerde yakalanan serviks kanseri sadece ameliyatla tedavi edilebilir."