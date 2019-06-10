Geçmiş Olsun Filmi

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Kaynak: InterSinema.com

Geçmiş Olsun, insanlığın neredeyse tamamının yok olduğu bir dünyada sevdiği kadını bulmaya çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Saffet, sevdiği kadın Tuğba’ya kavuşmak için her şeyi yapmaya hazır olan genç bir adamdır. Genç kadının kalbini kazanmak için elinden gelenin fazlasını yapan Saffet, sonunda Tuğba’nın kalbine girmeyi başarır. Tam her şey yoluna girip, evlilik hazırlıkları yapılırken, kayınçosu Tarık’ın yaptığı ahmaklık sonucu Tarık ve Saffet komaya girer. Ancak onun Tuğba’ya duyduğu aşk komayı atlatmasını sağlar. Aradan geçen 3 yılın ardından uyanan Saffet, artık Tuğba’ya kavuşmasının önünde hiçbir engelin olmadığını düşünürken, dünyada insanlığın yok olduğunu öğrenir. Saffet’in komada olduğu sırada dünyaya giren bir virüs, insanların neredeyse tamamının yok olmasına neden olmuştur. Dünya üzerinde kalan sayılı insanlardan birinin de Tuğba olduğunu öğrenen Saffet, sevdiği kadına ulaşabilmek için kayınçosu ile birlikte zorlu bir yolculuğa çıkar.Hasan DoğanCüneyt İnayToygan Avanoğlu, Turan Cihan Şimşek, Müge Boz, Alper Saldıran, Sinan Bengier, Suzan Aksoy, Füsun Demirel, Ali Rıza Tanyeli, Gülhan Tekin, Halil Kumova, Murat Kocacık, Siva Behrouzfar, Seyithan ÖzdemirKomediGeçmiş OlsunJuli Sanat2019TürkiyeTürkçeCGV Mars Dağıtım28.06.2019