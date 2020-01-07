Geçmiş Olsun filmi konusu nedir? Geçmiş Olsun oyuncuları ve Geçmiş Olsun özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Geçmiş Olsun filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bizim İçin Şampiyon filmini izleyecek olanların merak ettiği Geçmiş Olsun konusu nedir, Geçmiş Olsun oyuncuları kimler ve Geçmiş Olsun özeti gibi konuları inceliyoruz.

GEÇMİŞ OLSUN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sevimli ve sakar hirsizlar çetesi Maskeli Besler, sanssiz geçirdigi dönemlerden sonra suç islememeye tövbe etmis, ticaretle ugrasmaktadir. Ancak suç dünyasinin önemli isimlerinden Rocky Selim kendilerine reddedilmesi güç bir teklifle gelir. Kibris'ta bir kumarhaneyi soyacaklardir. Bir araya gelen ekip Kibris'a hareket eder. Plânlar ve soygun çabalari çeteyi komik süprizlerle karsi karsiya getirir.

GEÇMİŞ OLSUN OYUNCULARI VE KADROSU

Geçmiş Olsun Yönetmeni: Murat Aslan

Geçmiş Olsun Oyuncuları:Mehmet Ali Erbil, Peker Açıkalın, Şafak Sezer, Cengiz Küçükayvaz, Melih Ekener

Geçmiş Olsun Türü: Komedi

Geçmiş Olsun Yapım Yılı: 2007

Geçmiş Olsun Vizyon Tarihi: 11 Ocak 2008 Cuma

Geçmiş Olsun Senaryo: Murat Aslan