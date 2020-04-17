Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Geçmiş Olsun filmi oyuncuları kim? Geçmiş Olsun konusu ve fragmanı

Geçmiş Olsun filmi konusu ile dikkat çekiyor. Sevdiği kadın Tuğba ile tam kavuşmak üzereyken bir talihsizlik sonucu komaya giren Saffet, gözlerini açtığında virüs nedeniyle dünyada git gide insanların azaldığına şahit olur. 28 Haziran 2019 tarihinde vizyona giren Geçmiş Olsun özeti haberimizde.

17.04.2020 11:25 | Son Güncelleme: 17.04.2020 11:47

Geçmiş Olsun, yönetmen koltuğunda Hasan Doğan otururken, senaryosunu ise Cüneyt İnay kaleme aldı. Yerli komedi filmi, başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Tolga Avanoğlu, Cihan Şimşek ve Müge Boz'un başrolde yer aldığı Geçmiş Olsun filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. İşte, 2019 yapımı Geçmiş Olsun fragmanı...

Sinema ile ilgili her şey için tıklayın...

GEÇMİŞ OLSUN OYUNCU KADROSU

Yaşam belirtisinin azaldığı dünyada, aşık olduğu kadınla kavuşmak üzere birçok badireyi atlatmaya çalışan Saffet'in hikayesi ekrana geliyor. Geçiş Olsun filmi oyunları arasında yer alan isimler:

Toygar Avanoğlu

Cihan Şimşek

Müge Boz

Alper Saldıran

Füsun Demirel

Ali Rıza Tanyeli

Sinan Bengier

Suzan Aksoy

Gülhan Tekin

Geçmiş Olsun filmi oyuncuları kim? Geçmiş Olsun konusu ve fragmanı

GEÇMİŞ OLSUN FİLMİ KONUSU

İnsanlığın neredeyse tamamının yok olduğu bir dünyada sevdiği kadını bulmaya çalışan genç bir adamın hikayesini konu edinen filmde, Saffet, sevdiği kadın Tuğba'ya kavuşmak için her şeyi yapmaya hazır olan genç bir adamdır. Genç kadının kalbini kazanmak için elinden gelenin fazlasını yapan Saffet, sonunda Tuğba'nın kalbine girmeyi başarır. Tam her şey yoluna girip, evlilik hazırlıkları yapılırken, kayınçosu Tarık'ın yaptığı hata sonucu Tarık ve Saffet komaya girer. Ancak onun Tuğba'ya duyduğu aşk komayı atlatmasını sağlar. Aradan geçen 3 yılın ardından uyanan Saffet, artık Tuğba'ya kavuşmasının önünde hiçbir engelin olmadığını düşünürken, dünyada insanlığın yok olduğunu öğrenir. Saffet'in komada olduğu sırada dünyada görülen bir virüs, insanların neredeyse tamamının yok olmasına neden olmuştur. Dünya üzerinde kalan sayılı insanlardan birinin de Tuğba olduğunu öğrenen Saffet, sevdiği kadına ulaşabilmek için Tarık ile birlikte zorlu bir yolculuğa çıkar.

Geçmiş Olsun filmi oyuncuları kim? Geçmiş Olsun konusu ve fragmanı
Geçmiş Olsun filmi oyuncuları kim? Geçmiş Olsun konusu ve fragmanı
Geçmiş Olsun filmi oyuncuları kim? Geçmiş Olsun konusu ve fragmanı
Etiketler: Cihan Şimşek, Müge Boz, Gündem, Sinema, Magazin, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Avrupa’nın göbeğinde koronadan ölen kişiyi fırına verdiler Haberler
Avrupa'nın göbeğinde koronadan ölen kişiyi fırına verdiler
Dün rekor kıran altın bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar Haberler
Dün rekor kıran altın bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alındı, bildiren ödül aldı Haberler
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alındı, bildiren ödül aldı
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm Haberler
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm
Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana ’eve gelme’ dedi Haberler
Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi
’Sahte peygamber’ Evrenosoğlu’nun ölmeden önce dava açtığı ortaya çıktı Haberler
'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce dava açtığı ortaya çıktı
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı’nın imparoturu Haberler
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı'nın imparoturu
Görüntü İstanbul’da çekildi! Yasağa rağmen vazgeçmiyorlar Haberler
Görüntü İstanbul'da çekildi! Yasağa rağmen vazgeçmiyorlar
Haberler ›› Gündem ››Geçmiş Olsun filmi oyuncuları kim? Geçmiş Olsun konusu ve fragmanı - Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

12:27: Köy Enstitüsü nedir? Köy Enstitüleri neden kapatıldı? Köy Enstitüleri kuruluşu, dersleri - Haberler 12:15: İmsak nedir? İmsak ne zaman başlar? İmsak vakti nedir? İmsak nasıl belirlenir? Oruç imsak vakitleri! - Haberler 12:00: Hasan Ali Yücel kimdir? Hasan Ali Yücel hayatı ve biyografisi! - Haberler 11:56: Bim çalışma saatleri nedir? Bim hangi saatler arasında çalışıyor? Bim market çalışma saatleri! 2020 Bim çalışma saatleri! - Haberler 11:25: Geçmiş Olsun filmi oyuncuları kim? Geçmiş Olsun konusu ve fragmanı - Haberler 10:15: Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor - Ekonomi 10:03: Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak - Haber 09:13: Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alınırken, bildiren muhtar ödül aldı - Haber 09:08: İstanbul Boğazı'ndan "Corona" isimli gemi geçti - Haberler 00:00: Günlük burç yorumları 17 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) - Haberler 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber