Geçmişin günümüze yansımaları

Rustik esintilerin giderek klasikleştiği bir dönemin duvarlarınıza yansımalarını içeren yeni koleksiyonumuzda çeşitli kültürlerin bir ana tema etrafında birbirlerine ne denli sadelikle yaklaştıklarını izleyebilirsiniz.

BİNLERCE RENGİN ÜLKESİNE YOLCULUK: FAS

Geçmişin günümüze seslenişi… Doğu ve Batı'nın uyumu… Fas'ı bu ifadelerden daha iyi tanımlayabilecek başka ne var?!...

Atlantik Okyanusu'nu kucaklayan, sonsuz Sahra Çölü'nde parlayan yıldızlarla sarılmış Afrika'nın kuzey kıyılarında doğan güneşin ışığında ve begonvillerle süslenmiş dar sokaklarında karşınıza çıkacak bu eşsiz kapıların güzelliği; soyutlanmış motifiyle duvar kağıtlarımıza yansırken birbirinden sofistike renk kombinasyonları ile ilk grubumuzda canlandırılıyor.

Fas kapılı ve eskitme efektli düz motifli bu tema, geçmişin izlerini yaşam alanlarınıza taşıyor. Krem, vizon, antrasit gibi yumuşak renklere ek olarak; İndigo mavilerden kolorenk renklerin karşıtlıklarında kullanılan altın ve gümüş efektlerine uzanan farklı alternatiflerle renkli Fas kültürünü evinize taşıyabilirsiniz…

ÇAĞLARIN ÖTESİNDE BİR ÜLKE: YUNANİSTAN

Eros sevgisinden Afrodit'in güzelliğine, Zeus'un gücünden Athena'nın bilgeliğine… Farklı uygarlıkların izlerini taşıyan antik Yunan mimarisinden Ege ve Akdeniz'in engin mavisine, sıcak ve neşeli insanlardan hayatı ve barışı simgeleyen zeytin ağaçlarına uzanan; tüm zenginlikleriyle Yunanistan toprakları yeni koleksiyonumuzda sizi antik dokuların eşliğinde doğadan ilham alan motifleri ile büyülüyor...

Klasik ve antika efektli desenlerin çoğunlukla krem, gri ve uçuk mavi ile yorumlandığı, altın ve bronz pırıltılarla tamamlandığı zamansız mekânlar yaratabilirsiniz.

YAĞMUR ORMANLARININ ÜLKESİ: BREZİLYA

Yaban Hayatı keşfedin! Amazon Ormanlarının daha somut örneklerine adım attığınız anda, vahşi hayvanlarla ve doğal yaşamla karşı karşıya kalırsınız. Eşsiz güzelliğinin yanı sıra, Güney Amerika asla hayal edemediğiniz tesadüflerle doludur. Tehlikeli ve gizemli… Gözlerinizi keskinleştirdiğiniz, kulaklarınızı açtığınız ve dikkatinizi verdiğiniz gerçek bir yolculuk…

Bu tema hurma ağaçlarından Brezilya'nın tropik doğasından ve yerli bitkilerinden ilham alan geometrik desenlere uzanan, krem, vizon, yeşil, gri ve siyah gibi doğal tonlardaki desenleri yorumlayan alternatifler sunuyor. bBütün bunlar, Amazon ormanlarının egzotik ruhunu ve doğal hayatın ürkütücü dünyasını canlı adımlarınıza getiriyor.

ELİTİZMİN VE ROMANTİZMİN ÜLKESİ: İNGİLTERE

Yağmurlu bir Londra sabahı boyunca yürümek ya da William Shakespeare'in ölümsüz şiirlerinden birini okumak… Kraliyet ailesinin asaletiyle veya beş çayı töreniyle buluşmak... İngiltere'de bir rüyadaysanız, sizleri zarafeti ve romantizmi ile büyüleyecek…

Uçuk kahverengi, tatlı gri, romantik mavi, pudra pembe ve huzur veren lila renklerinin yumuşak tonlarıyla yorumlanan bu zarif tema, ipeğin parıltısını yansıtan sade ve çizgili alternatifler sunarken romantik mekanlar yaratmak isteyenler için idealdir.

KÜLTÜRLERİN BULUŞTUĞU BİR ÜLKE: TÜRKİYE

Dört mevsimin topraklarında dans ettiği, üç tarafı denizlerle çevrili, iki kıtaya uzanan bir cennet… Aynı topraklara başka neler sığabilir?

Anadolu'nun kültürel tarihi, otantik lezzetleri ve misafirperver insanları bir yana, Karadeniz'in, Ege'nin ve Akdeniz'in doğal güzelliğini, Avrupalıların modern metropol yaşam tarzı... ve modern ile gelenekselin buluştuğu zenginlikler ülkesi...

Antik efektli çiçek desenleri ve bunları tamamlayan düz desenler, yeşil, mavi, kahverengi gibi doğal tonlarla yorumlanan bu desen grubumuzda Akdeniz'in parlaklığını, Anadolu'nun tarihini, Ege'nin doğasını yaşam alanlarınıza yansıtacaksınız...

RavenaHakkında :2016 yılında Bandırma'da kurulan Ravena; Alman duvar kağıdı üreticisi Rasch ile Türkiye'nin önde gelen duvar kağıdı distribütörlerinden HannaHome'unbirlikteliği ve uluslararası yatırım şirketi Barakat Group'un desteği ile güçlenmiş bir markadır.