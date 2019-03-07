Geçmişle "İletişim" Kurulan Müze

Kaynak: AA

Çankırı'daki iletişimin tarihi, belediye tarafından oluşturulan İletişim Müzesi ile ziyaretçilere aktarılıyor.Belediye tarafından 2005 yılında kamulaştırılan Karataş Mahallesi'ndeki tarihi Sarıkadı Konağı restore edilerek müzeye dönüştürüldü.Çankırı'da "Radyocu Ferit" olarak bilinen Ferit Akalın'ın 1923 yılından 1970'e kadar biriktirdiği yaklaşık 90 radyo bir araya getirilerek müzede sergilenmeye başlandı.Müzede iletişim tarihi hakkında bilgiler verilerek, geçmişten günümüze kullanılan telgraf, radyo, eski televizyonlar ve yerel gazeteler gibi yaklaşık 200 araç gereç sergileniyor.Çankırı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ethem Yenigürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin, Çankırı'ya gelen ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldiğini söyledi.Müzenin resmi açılışının yapılmadığını ancak ziyarete açık olduğunu belirten Yenigürbüz, "İletişim Müzesi, öğrenciler ve şehir dışından gelen çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Burada hem iletişimin tarihi anlatılıyor hem de geçmişten günümüze kadar üretilen çok farklı ve sanatsal değeri olabilecek nitelikte radyolar var." dedi.Müzede geçmişte kullanılan farklı iletişim tekniklerinin de sergilendiğini aktaran Ethem Yenigürbüz, "Kaybolmaya yüz tutmuş mektup ve kartpostalı yeniden canlandırmak için çalışmamız var. PTT ile yapılan iş birliğiyle ziyaretçiler sevdiklerine kartpostal yollama fırsatı buluyor." diye konuştu.Müzeyi ziyarete gelen Fatmanur Koçak da meslek tanıtımı için müzeyi ziyarete geldiklerini anlattı.Müzede ilk defa telgraf gibi farklı iletişim aletlerini gördüklerini dile getiren Koçak, "Radyonun geçmişten günümüze tarihini gördük. Geçmişte yapılan teknoloji, ilerideki teknoloji gelişiminde bizim için yardımcı olur." ifadesini kullandı.Ziyaretçilerden Ayşe Şentürk ise geçmişte kullanılan iletişim aletlerini gördüğünde çok şaşırdığını, teknolojinin ne kadar hızlı ilerlediğine şehit olduklarını kaydetti.