AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
, "Çok şükür tecrübemiz var. Her türlü hizmeti yaparız. Çalışır, gayret ederiz. Geçmişte yaptıklarımız şimdi yapacaklarımızın teminatıdır." dedi. Polatlı
ilçesi Şentepe Mahallesi'nde muhtarlar ve STK
temsilcileriyle buluşan Özhaseki, şehirleri geliştirmenin belediye başkanlarının ufuklarıyla doğru orantılı olduğunu söyledi.
Özhaseki, Ankara'yı ve Polatlı'yı gelecek 5 yılda çok daha ileri noktalara taşıyacaklarını ifade ederek, "Çok şükür tecrübemiz var. Her türlü hizmeti yaparız. Çalışır, gayret ederiz. Geçmişte yaptıklarımız şimdi yapacaklarımızın teminatıdır." şeklinde konuştu.
Daha sonra, Polatlı Şehit Ailelerine Hizmet Derneği ve Türkiye
Muharip Gaziler Derneği Polatlı Temsilciliğini ziyaret eden Özhaseki, gazileri Çanakkale
'ye götürme sözü verdi.
Etkinliğe, AK Parti Polatlı Belediye Başkan Adayı Mürsel Yıldızkaya
da katıldı.
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Kaynak: AA